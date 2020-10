El bus de ‘La Libertad’, a favor del TPS, llegó a Colorado

(NOTICIAS YA).-Desde el 21 de septiembre, una semana después de que la Corte Federal de Apelaciones diera luz verde al presidente Donald Trump de poner fin al Estado de Protección Temporal TPS y proceder con la deportación de unos 400 mil inmigrantes, el bus conocido como “La Libertad”, inició un recorrido que durará ocho semanas y tendrá 54 paradas en diferentes lugares del país, para reclamar justicia, exigir la residencia permanente y pedir a los ciudadanos que piensen bien su voto en las elecciones del 3 de noviembre.

La parada de hoy fue en Colorado, en la ciudad de Aurora, en donde viven por lo menos tres mil salvadoreños, en su mayoría beneficiarios de este programa que ahora está en el limbo.

Julio Pérez es quien está detrás del timón rodando cientos de kilómetros esta caravana que ellos han bautizado, ‘el camino a la justicia’

‘Acepté manejar este bus porque soy uno de los afectados, porque estoy en el limbo como muchos salvadoreños, tengo mi esposa y mi hijo, si yo me voy me lo voy a llevar a él a un país que no es el suyo’.