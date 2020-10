Líderes locales en desacuerdo con medida gubernamental de reabrir bares

(NOTICIAS YA).- Tras el anuncio del comienzo de la Fase 3 de recuperación económica en la Florida, por parte del gobernador del estado, Ron DeSantis, el pasado viernes 25 de septiembre, muchas autoridades locales tomaron la noticia con sorpresa, debido a que opinan que aún no estamos listos para esta nueva etapa ante el COVID-19.

La Alcaldesa de la Ciudad de Tampa, Jane Castor, es una de ellas, quien afirma que no considera que sea un buen momento para abrir los abres, ya que los restaurantes, tienen la opción de tener mesas con sillas afuera de sus locales, pero en los lugares de disfrute nocturno, reinaría la dificultad del distanciamiento social, aunado al consumo de alcohol, que podría generar el desobedecimiento de las normativas sanitarias de prevención de contagio del coronavirus.

“Allí es donde vemos un aumento de los casos, la última vez cuando abrieron los bares y realmente no hay ninguna razón de que no vuelva a ocurrir. Quisiera ver fondos para los dueños de los bares, para que puedan no abrir”, indicó Castor.