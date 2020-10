Vacuna contra el coronavirus no estará lista antes de las elecciones

(NOTICIAS YA).- Muchos esperan la llegada de la vacuna del coronavirus. En países como Estados Unidos, su aprobación se ha politizado, y el propio presidente, Donald Trump, aseguró que estaría lista antes de las elecciones presidenciales en noviembre.

Sin embargo, Moderna, laboratorio que elabora la vacuna junto al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos, dijo que las vacunas no estarán listas sino hasta el primer trimestre de 2021.

En recientes declaraciones al diario The Financial Times, Stéphane Bancel, presidente ejecutivo de Moderna, dijo que su empresa solicitará la licencia para el uso de emergencia de la vacuna a fines de noviembre, agregando que no estaría lista hasta el año entrante.

De acuerdo con CNN, Bancel especificó que la vacuna no estará lista hasta la primavera septentrional del próximo año, es decir, para abril, mayo o junio de 2021.

LEE: Predicen que Estados Unidos no tendrá vacuna del coronavirus este año

Se trata de una de las vacunas contra el coronavirus más prometedoras, desarrollada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos en alianza con el laboratorio Moderna de Massachusetts.

La vacuna, que usa una nueva tecnología basada en un segmento de información genética del nuevo coronavirus, está ya en la fase 3 de estudio clínico, es decir, la fase final, destinada a saber si la vacuna es efectiva y segura.

LEE: 500 mil tiburones tendrán que morir para crear vacuna del coronavirus

Cabe destacar que todos los ensayos de vacunas cuentan con un grupo independiente de investigadores llamado “junta de monitoreo de datos y seguridad”.

Esa junta está constantemente controlando los datos para determinar el nivel de eficacia y los efectos secundarios que pudiese producir la vacuna o el placebo. Es en última instancia la que decide si los estudios deben continuar o suspenderse, de acuerdo con la evidencia de los datos de eficacia o reacciones secundarias.

Cuando Bancel dice que la vacuna de Moderna no estará lista hasta el próximo año, no es su decisión. Es la decisión de la junta de monitoreo de datos y seguridad que, en este caso, respeta un acuerdo firmado con la Dirección de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

En ese acuerdo se compromete a no solicitar una licencia de emergencia hasta dos meses después de haber vacunado a por lo menos la mitad de los voluntarios. Este 25 de septiembre se inyectó la segunda dosis al voluntario número 15 mil.

LEE: EE.UU. no participará en búsqueda mundial de vacuna contra coronavirus

No se sabe qué pasará con las otras once vacunas que en este momento se encuentran en la fase 3, pero partiendo de lo sucedido con Moderna, es probable que no estén listas hasta el primer semestre de 2021, como lo habían predicho muchos expertos.

La fabricación, almacenamiento y distribución de las vacunas se haría entonces en el segundo semestre de 2021, y la distribución general durante el año 2022.

*Basada en información de CNN Español

VIDEO RELACIONADO: