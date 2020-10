Biden: Contagio de Trump es un recordatorio de la seriedad del virus

(NOTICIAS YA).- 2/Octubre/2020

Joe Biden dijo que la prueba positiva de Coronavirus del presidente Donald Trump es un “puntual recordatorio” de la seriedad de la pandemia.

“Tenemos que tomar a este virus en serio. No se va a ir automáticamente”, dijo el exvicepresidente el viernes, durante un viaje a Michigan luego de dar negativo al virus horas antes.

“Tenemos que hacer nuestra parte para ser responsables. Esto significa seguir a la ciencia, escuchar a los expertos, lavar nuestras manos, distanciamiento social. Significa usar un tapabocas en público. Significa motivar a otros a que lo hagan”, dijo Biden.

El candidato presidencial demócrata dijo que él y su esposa, Jill Biden, envían sus “plegarias para la salud y seguridad” de Trump y la primera dama Melania Trump, que también dio positivo al virus.

Además, imploró a los estadounidenses usar tapabocas. Este mensaje es particularmente importante luego de que el equipo de Trump ignoró las peticiones de la Clínica Cleveland que requerían el uso de máscaras durante el debate del martes; mientras que los invitados de Biden sí estaban usando máscaras.

“Sean patriotas”, dijo Biden. “No se trata sobre ser un hombre rudo. Es sobre hacer su parte. Usar una máscara no sólo te va a proteger, sino que protege a aquellos a tu alrededor […] No lo hagan sólo por sí mismos. Háganlo por las personas que aman y las personas con las que trabajan”.

Este viernes, la campaña de Biden indicó que retirarán la publicidad negativa y sólo pasarán mensajes positivos, luego de que se anunció que Trump sería hospitalizado. La campaña de Trump indicó que ellos no harán lo mismo y seguirán usando anuncios negativos sobre Biden.

