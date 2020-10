Estados pagaron en exceso los reclamos de desempleo por coronavirus

(POLÍTICA YA). – Varios estados pagaron beneficios de desempleo en exceso durante la primavera y el verano a miles trabajadores que perdieron sus empleos por la pandemia del coronavirus.

Ahora esos estados están pidiendo que les devuelvan el dinero.

CONGRESO PODRÍA HACER QUE PAGOS DE DESEMPLEO SEAN RETROACTIVOS

El problema es que la mayor parte de ese dinero ya ha sido gastado en gran parte, además de que muchas de las personas que ahora deben el pago excesivo no tenían idea de que se les estaba pagando de más, en parte porque las fórmulas para los cheques de desempleo pueden ser difíciles de descifrar.

Otros creyeron que los cheques cuantiosos eran pagos atrasados de los beneficios de desempleo.

Los estados pueden renunciar a la recuperación de pagos en exceso para la mayoría de los seguros de desempleo cuando no hay un fraude involucrado, pero el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) sigue un conjunto de reglas diferente.

Dispuesto por la Ley CARES que aprobó el Congreso en marzo pasado, el programa se administra como una forma de ayuda en casos de desastre, y el estatuto que lo guía impide que los estados perdonen las deudas.

Además, el programa PUA incluyó nuevas categorías de trabajadores, incluidos los independientes, a pesar de que los sistemas estatales de desempleo fueron diseñados para calcular los beneficios basados en trabajos tradicionales, registros de empleadores, documentos fiscales W-2 y verificación de ingresos con recibos de pago.

ESTADOS EN EXCESOS

Miles de residentes de Arizona recibieron facturas después de que los sobrepagos del estado, solo en agosto, ascienden a $4 millones.

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas dice que pagó en exceso los beneficios de desempleo a algunas personas en más de $200 millones, y que anunque no busca recuperar ese dinero de inmediato, los trabajadores que recibieron esos excesos deberán pagar en el futuro.

El estado de Florida tiene toda una página web en la que instruye a las personas que recibieron dinero de más a retornarlo.

En Ohio, el 6% de los que han solicitado beneficios de desempleo recibieron más dinero de la cuenta.

“En la mayoría de los casos, los pagos en exceso son el resultado de que los reclamantes no informaron o no declararon las ganancias durante la semana reclamada”, dijo Bret Crow, portavoz del estado. “Un subconjunto más pequeño es el resultado de errores no intencionales cometidos por el personal de la agencia con la afluencia de reclamos. No exigimos el reembolso en esos casos”.

Cher Haavind, directora ejecutiva adjunta del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, dijo al diario Wall Street Journal que muchos pagos en exceso se deben a que los trabajadores informaron incorrectamente sus ganancias.