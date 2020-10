FOTOS: Una apoya a Trump, otra a Biden, pero siguen siendo amigas

(NOTICIAS YA).- Dos vecinas de Texas buscan crear conciencia y demostrar que la amistad puede seguir aunque las personas tengan distinta filiación política.

De acuerdo con un reporte de KVUE, Tasha Hancock y Marne Litton han vivido muy cerca una de la otra en Cedar Park desde hace seis años y tienen una gran amistad. Sin embargo, Litton es republicana y Hancock es demócrata.

Las amigas aseguran que quieren demostrar a su comunidad que una relación puede sobrevivir a estas diferencias. “En la página de nuestro vecindario era común ver problemas de gente que robaba letreros, les lanzaba pintura, los perforaba. Muchas peleas entre ambos lados”, expresó Litton.

Junto a Hancock, quiere dar una imagen para contrarrestar la división que reina actualmente.

“Todo se trata de amar a tu prójimo”, asegura Hancock, quien votará por Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, o antes para aquellos que participen en la votación anticipada.

“Yo puedo opinar de cierta forma de un tema específico y por eso voto de la misma manera, pero eso no dicta toda mi vida. Eso no significa que sea mala persona o que mis hijos lo sean o que no seamos una buena familia”, agregó su amiga republicana.

Hancock y Litton se tomaron fotografías junto a la propaganda de sus respectivos candidatos y las publicaron en la página de Facebook de su vecindario, acompañadas de un mensaje de unidad y respeto.

Ellas aseguran que mucha gente las felicitó y agradeció por su demostración de tolerancia y amistad incondicional, mientras otros cuestionan la humanidad y honestidad de alguien que vota por Donald Trump.

“Ambas somos madres. Esto es para demostrar a nuestros hijos que puedes tener opiniones diferentes, lucir diferente y de todas formas respetar y amar al otro”, expresó Hancock.

“Vayan a votar, vayan a votar”, exhortaron las amigas para concluir, asegurando que acudirán juntas a las urnas, aunque su voto sea para candidatos distintos.