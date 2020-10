Paciente milagro: Joven hispano le gana la batalla al coronavirus

(NOTICIAS YA).- Un hispano nos cuenta los horribles momentos que vivió en su lucha por la vida tras contraer el coronavirus. Rodrigo Valderrama tiene un importante mensaje para la colectividad.

“Yo decía yo soy joven, a mí no me va a dar tan duro. Eso va a hacer como una gripa fuerte, no más,” aseguró Valderrama quien recientemente ha vuelto a trabajar.