Supuesto hispano atacó sexualmente a una menor en Arlington

(NOTICIAS YA).- Autoridades están tras la pista de un hombre que es descrito como hispano y es acusado de agredir sexualmente a una persona.

Fue precisamente en el 4,300 de la Pershing Drive en Arlington donde la víctima, menor de edad, se encontraba caminando cuando el sujeto, descrito como hispano, la atacó por detrás y la agredió sexualmente.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Arlington, la víctima indicó que el domingo poco después de las 11:30 de la noche en el área de Buckingham el sujeto le tocó el trasero, fue precisamente cuando la menor lo empujó y gritó pidiendo ayuda y el sospechoso huyó de la escena.

Eliseo Pilco, quien es teniente del Departamento de Policía de Arlington dijo que

“estamos buscando al sospechoso descrito como un hombre hispano, de 25 a 35 años, de 5 pies de altura, con cabello corto y negro. Llevaba pantalones cortos y una camisa azul oscuro”.

Ante esto las autoridades hacen un llamado de alerta especialmente con el cambio de la temporada ya que oscurece más temprano.

Ashley Savage, portavoz del Departamento de Policía de Arlington agregó que “Le instamos a la comunidad a que no camine por la calle de noche sin compañía ya que puede ser peligroso. Siempre manténgase en alerta y vigilante de sus alrededores. No se confíe, no se distraiga con sus celular o con audífonos .

Testigos dijeron haber visto una Minivan marca Honda plateada abandonaba en el área inmediatamente después del incidente. Si usted tiene información que ayude con la investigación llame al 703-558-2222.