Esposa de expelotero Omar Vizquel denuncia haber sido maltratada por él

(NOTICIAS YA).- Este martes, Blanca Vizquel, esposa del ex pelotero venezolano Omar Vizquel, denunció a través de un vídeo en vivo en su red social Instagram, el maltrato físico del que ha sido víctima por parte del grande liga, razón por la que el ex beisbolista perdió su trabajo con los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas y aceptó dirigir a la Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol.

El acusado de maltrato físico y psicológico, por parte de su esposa, es Omar Enrique Vizquel González, de 53 años, ex campocorto del béisbol profesional venezolano, quien durante los 24 años de su carrera en las Grandes Ligas, jugó para los Gigantes de San Francisco, los Marineros de Seattle, los Rangers de Texas, los Indios de Cleveland, los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.

Blanca Vizquel, informó que se encuentra en proceso de divorcio del ex campocorto de béisbol profesional venezolano, de quien afirma que busca mantenerla callada ante el hecho, para no dañar su carrera ni su Salón de la Fama.

La esposa del ex beisbolista manifestó públicamente que Vizquel nunca pensó en ella y que la consideraba su trofeo, exigiéndole acompañarlo a todos los eventos, mientras que para evitar problemas, Blanca de Vizquel accedía e iba teniendo que fingir una sonrisa, mientras deseaba llorar.

Blanca Vizquel afirmó que no gana nada con mentir sobre esto, así como indicó que el dinero del grande liga no se encuentra en su poder, sino en manos de la ex esposa, Nicole Vizquel.

Asimismo, Blanca dijo que Vizquel no le permitió trabajar, cortándole sus sueños y esperanzas.

Un usuario de la red social Twitter, compartió un extracto del vídeo en vivo de Blanca Vizquel donde realiza la denuncia pública, a través de su Instagram:

Luego, a través de sus historias en Instagram, difundió un mensaje directo a su esposo, el ex pelotero venezolano Omar Vizquel, de quien afirmó estar divorciándose:

“Y a ti Omar Vizquel, que se que me vas a ver, y que esto va a llegar a tus oídos, te digo: no me voy a callar, no me pudiste callar y jamás me podrás callar, porque ahora estoy más fuerte que nunca, sabiendo quién eres tu y sabes tu mismo, que yo se de qué pata cojeas. Así que si tu pensaste que lo podrías hacer, te equivocaste, tu no sabes quien soy yo”, expresó Blanca Vizquel en sus historias de Instagram.