TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE LA SUPERVIVENCIA DEL COVID-19 EN EL AIRE

(NOTICIAS YA).-Ahora que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades confirmaron que el Covid-19 puede vivir en el aire por horas, es importante conocer lo que esto significa cuando respiramos, por eso hablamos con uno de los científicos, de la Universidad de Colorado, quien luego de hacer varios estudios logró que los CDC reconocieran que el virus se transmite a través de las partículas de aire y nos explica todo lo que debemos saber para protegernos.

Mantener la distancia de seis pies con otras personas es lo que siempre han advertido los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, pero al confirmar que el virus puede permanecer en el aire por varias horas, es un campanazo de alerta que indica que aunque la medida mitiga el riesgo, no es suficiente.

‘Si estamos compartiendo con otras personas en un espacio cerrado, el virus puede volar más de seis pies, como en una oficina, escuela o cualquier lugar cerrado’, explica José Luis Jiménez, químico investigador de la Universidad de Colorado.

Sin embargo cuando estamos al aire libre, el riesgo disminuye

‘No es seguro que no va a haber contagios, pero en lugares abiertos con poca concentración de personas, estos aerosoles no caen sino que suben al cielo y se van’.

El investigador Jiménez fue uno de los científicos que solicitó a los CDC aceptar los riesgos de la propagación a través de los aerosoles e incluirlo en sus guías, esto tras realizar un estudio de un caso de súper propagación en los primeros días de la pandemia, en donde una persona infectada terminó contagiando a 52 más durante un ensayo de coro en Washington.

‘Estar en lugares interiores, sin cubrebocas, mal ventilados, mucho tiempo y con mucha gente, hablando, cantando o gritando, genera un alto riesgo’

Por lo que reitera la importancia del uso correcto del cubrebocas

‘Mucha gente la lleva muy mal puesto, sin ajustar en la cara, dejando huecos tremendos en los laterales o arriba en la nariz’

VIDEO: Así se propaga el virus en el aire dependiendo la forma como usa la máscara.

Y ahora que vienen las temperaturas frías y las celebraciones familiares, también hay que tener precauciones con la calefacción y los lugares cerrados

‘Tener en los termostatos cuando controlas el calor, poner a funcionar el fan, es muy buena idea porque el aire va pasando y se va limpiando’

Igualmente recomienda mantener dentro de lo posible ventanas abiertas todo el tiempo y el uso de un purificador de aire portátil ya que estos pueden reducir los virus y gérmenes transmitidos por el aire en su hogar, oficina u otros espacios interiores.

Pero ¿todas las personas que tienen Covid-19, son igual de contagiosas?

‘Las personas son contagiosas los dos días antes de tener síntomas y el día que empieza a tener síntomas’.

Por lo que el profesor Jiménez considera que la enfermedad es como una ruleta rusa en donde hay que tomar las medidas para evitar recibir ‘la bala infectada’.

Por lo que publicó un documento en Google con preguntas frecuentes para informar a las personas sobre las mejores formas para protegerse.

¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en el aire en interiores?

Cuando el aire exterior entra en un espacio interior, se mezcla con el aire que ya se encuentra en el interior. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva reemplazar el aire cargado de aerosoles de los espacios interiores con aire exterior?

En las residencias, el 95% del aire interior probablemente será reemplazado por aire exterior en un período de tiempo que varía de 30 minutos a 10 horas. En edificios públicos, la sustitución del 95% puede tardar entre 12 minutos y 2 horas. En un hospital, el reemplazo del 95% puede tardar cinco minutos.

Por tanto, el tiempo que un virus puede permanecer en el aire en interiores depende en gran medida del entorno interior.

¿Existe riesgo de transmisión de aerosoles al aire libre?

El riesgo de transmisión es mucho menor en el exterior que en el interior porque los virus que se liberan al aire pueden diluirse rápidamente a través de la atmósfera. Piense en la analogía del humo, si está al aire libre y podría inhalar mucho humo si las personas cercanas a usted estuvieran fumando, entonces hay más riesgo.

¿Puedo contraer COVID-19 simplemente pasando cerca de alguien contagiado en el interior o en el exterior?

Parece que se necesitan al menos varios minutos de exposición al virus para infectarse. Si bien no es imposible, no hay evidencia de que COVID-19 se haya transmitido cuando las personas se cruzan al aire libre. Recomendamos las máscaras en los espacios interiores compartidos en todo momento y al aire libre en las zonas concurridas.

¿Es seguro comer al aire libre en un restaurante?

Sin duda, es más seguro comer al aire libre que en el interior, pero aún debe haber suficiente espacio entre las mesas. Si hay otras personas cerca, debe usar máscaras cuando no coma o beba activamente. Evite las mesas que estén directamente a favor del viento de las mesas ocupadas. Al interactuar con el servidor, usted y el servidor deben usar máscaras. Las personas que no viven juntas no deben compartir la misma mesa si no se puede respetar la distancia de 2 metros. El SARS-CoV-2 se transmite más cuando se habla cerca, porque los aerosoles (y las gotas balísticas) se concentran más allí.

¿Es seguro tomar un taxi o un viaje compartido?

Estar en un entorno pequeño y cerrado como la cabina de un automóvil puede generar un alto riesgo de infección si su conductor (o cliente si usted es el conductor) está infectado con COVID-19. Su riesgo se puede reducir significativamente si usa una máscara e insiste en que el conductor (o cliente) use una máscara y deja dos ventanas al menos parcialmente abiertas durante el viaje. Si se utiliza el sistema de ventilación, asegúrese de que esté configurado para aire exterior y no para aire recirculado (lo que permitiría que se acumulara el aire exhalado). Dado que el tiempo de exposición es importante, los viajes más cortos son mejores que los viajes más largos. Trate de evitar viajes en una ciudad durante las horas de mucho tráfico. La ventilación de la cabina también aumenta con la velocidad del automóvil, por lo que es más seguro evitar el tráfico pesado que conduce a paradas prolongadas, incluso cuando las ventanas están abiertas.

¿Es seguro viajar en avión?

Los aviones grandes y modernos tienen muy buena ventilación y filtrado. El riesgo durante el vuelo proviene principalmente de las personas que están a tu lado, lo que puede reducirse usando la máscara y hablando lo menos posible. Recomendamos aerolíneas que apliquen estrictamente el enmascaramiento y dejen la fila del medio vacía. El proceso de embarque y desembarque tiende a tener menos ventilación, por lo que el uso de mascarillas es especialmente importante.

Los aviones más pequeños utilizados por las aerolíneas regionales están peor caracterizados en términos de ventilación.

A menudo, una fracción significativa del riesgo puede deberse a esperar dentro del aeropuerto, viajes en taxi y autobús, etc.

¿Son seguras las escuelas?

Lamentablemente, las escuelas suelen cumplir muchos de los requisitos para una transmisión eficaz del virus: en interiores, hacinamiento, poca ventilación, proximidad, larga duración, sin máscara, hablar / cantar / gritar / respirar con dificultad. Las tasas de ventilación suelen ser bajas. Existe un gran debate sobre qué tan bien los niños transmiten la enfermedad, con alguna evidencia de que los niños más pequeños la transmiten menos bien y los niños mayores la transmiten tan bien como los adultos. Pero las escuelas, si no se modifican, también son la situación perfecta para transmitirlo, lo que puede compensar una menor transmisibilidad inherente. Según el principio de precaución, las escuelas solo deben funcionar en persona si los niveles de infección en la comunidad son bajos. Para los períodos de clase en el interior, una mayor ventilación, máscaras, mantener el distanciamiento, reducir el volumen del habla, reducir la densidad, son importantes.

¿Es seguro ir a la piscina, la playa o el parque?

Siempre que no haya mucha gente y las personas puedan mantener la distancia (y usar máscaras cuando otras personas están más cerca), recrear al aire libre es una actividad de bajo riesgo. No se sabe que el virus se transmita a través del agua.

Encuentre el documento completo en el siguiente enlace:

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vTgVkamic82Ux90zCWb5NFC6gYcDSWKYxKgh2y49uHQ5OJfGBAuQXs8igbmOaGqODI9wJ0UUnpo1dZu%2Fpub