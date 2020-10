“Es un milagro de Dios”: Joven que salió caminando en medio de llamas

(NOTICIAS YA).-Hace un mes que Brian Hinojosa salió milagrosamente caminando de su camión en llamas y con quemaduras de tercer grado en el 58 por ciento de su cuerpo. Luego de haberse sometido a nueve cirugías de reconstrucción, en la cama del hospital en donde deberá permanecer al menos cinco meses más, ha visto varias veces estas imágenes de la explosión del camión en donde trabajaba, sin lograr entender ni recordar lo que ocurrió.

‘Estaba en shock, la verdad no supe qué pasó, estaba paralizado, y hasta ahorita todavía no tengo ni palabras de cómo fue que salí y de la manera que salí de esas llamas’.

Pero hay algo que si tiene muy claro

‘Es un milagro de Dios y sé que gracias a él estoy vivo y estoy aquí luchando por mi vida’

Una lucha en la que ha estado cada segundo Vanessa, la mamá de sus hijos, y con quien siempre Brian soñó casarse, un sueño que cumplió esta semana, aunque no fue en el altar como lo deseaban, dieron el sí.

‘En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo tiempo, estamos demostrando que siempre ahí vamos a estar el uno para el otro’, dice Vanessa Hinojosa.

La recuperación de Brian es un largo camino, se espera que en marzo pueda salir del hospital y empezar un proceso de recuperación en casa que durará por lo menos un año más, por lo pronto él solo tiene una meta.

‘Poderles dar mi testimonio de vida, de lo que pasó porque la vida puede cambiar en un segundo’

Brian era la columna vertebral económicamente de la familia, trabajaba en su camión donde ocurrió el accidente, y ahora Vanessa, además de cuidar a sus cuatro pequeños hijos y estar pendiente de la recuperación de su esposo, busca las formas de trabajar remotamente y salir adelante

‘Ella está buscando la manera de trabajar, pero a la gente que nos quiera seguir ayudando, la verdad muchas gracias, que Dios se los bendiga’, concluye Brian.

Quienes quieran ayudar a esta familia pueden hacerlo a través de la cuenta de Go Fund Me Brian Hinojosa and Family