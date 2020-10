Maestro prohíbe que alumna amamante a su hija durante clase virtual

(NOTICIAS YA).- 8/Octubre/2020

Una estudiante de California dice que un maestro le prohibió amamantar a su bebé durante una clase en línea, pues no debería estar atendiendo las necesidades de su hija durante ese tiempo.

LEE: Maestro comparte por accidente imágenes pornográficas en clase virtual

Marcella Mares, madre de una bebé de 10 meses, recibió un correo electrónico de su instructor del Colegio de la Ciudad de Fresno el 23 de septiembre, en donde explicaba una nueva regla de clase que requiere que los estudiantes tengan las cámaras y micrófonos encendidos durante las sesiones virtuales por motivos de asistencia.

Mares escribió de regreso al maestro y le dijo que podía mantener la cámara y micrófono encendidos, pero que podría tener que apagarlos cuando necesitara amamantar a su hija.

A 7 meses de la pandemia, muchos padres han tenido que aprender a balancear su vida personal con la laboral o académica, ya que muchas empresas y escuelas siguen trabajando a distancia de forma virtual.

Debido a la situación, Mares estaba esperando una respuesta positiva por parte de su instructor para que su calificación no fuera afectada y al mismo tiempo pudiera darle de comer a su bebé. Sin embargo, el resultado fue opuesto.

“Me alegra escuchar que puedes tener tu cámara y micrófono encendidos, pero por favor no amamantes a tu hija durante el tiempo de clases porque no es lo que deberías estar haciendo”, respondió el instructor. “Sólo hazlo después de clases”.

VIDEO: Suspenden a maestra por maltratar a sus alumnos en clase virtual

La respuesta sorprendió a Mares. “Estaba alterada por ello”, dijo. “No me gustó el sentimiento de él diciéndome qué puedo y qué no puedo hacer con mi bebé, especialmente en mi propia casa porque la escuela es en línea en este momento”.

Ese mismo día, el instructor anunció durante la lección que recibió un correo electrónico “extraño” de una estudiante que quería hacer algunas cosas “inapropiadas” durante clases, dijo Mares.

Esto hizo sentir más molesta a la estudiante, pues dice que sintió como que el maestro la “expuso enfrente de la clase”. Días después del incidente, Mares se comunicó con la coordinadora Título IX, Lorraine Smith, para informarle sobre la situación.

Varios días después de presentar la queja, el instructor envió una disculpa sobre el incidente a Mares, lamentando “la inconveniencia con respecto a su intención de amamantar a su bebé”.

“De ahora en adelante tienes el derecho de amamantar a tu bebé en cualquier momento durante la clase, incluyendo al hacer una hoja de trabajo en grupo, escuchar la clase, o tomar el examen. Puedes apagar tu cámara como sea necesario”, escribió el instructor a Mares el 26 de septiembre.

Mares eventualmente se salió de esa clase por razones no relacionadas al incidente, pero dijo que estaba esperando que la escuela tomara mayor acción con respecto a lo que pasó.

LEE: Maestra pasará 3 años en prisión por discriminar a una alumna en México

La oficial de información pública del Colegio de la Ciudad de Fresno, Kathy Bonilla, confirmó que la escuela recibió una queja de una estudiante a la que le pidieron no amamantar durante su clase en línea.

“La decana Lorraine Smith se comunicó con ella, confirmando sus derechos según la ley de California y trabajamos con el instructor para asegurarnos que los derechos de ella no estaban siendo violados”, dijo Bonilla. “El instructor también se comunicó con ella para corregir su instrucción”.

Según Bonilla, “el instructor no estaba al tanto de la ley con respecto a amamantar y ahora entiende que su instrucción no fue correcta”. El maestro involucrado se rehusó a hacer comentarios con respecto al incidente.

“La ley de California requiere que las escuelas ofrezcan acomodamientos a estudiantes por condiciones relacionadas con el embarazo y el parto, incluyendo la lactancia”, dijo Bonilla. “(Esto) incluye proveer el tiempo lejos de clase para amamantar sin penalización académica”.

Mares dijo a CNN que no había tenido problemas con amamantar en alguna de sus otras clases durante su primer semestre como mamá. Además, dijo que otros instructores le han mostrado apoyo.