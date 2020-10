Piden investigar supuestos abusos sexuales a niños en La Feria ISD

(NOTICIAS YA).- Este jueves, la madre de una de las víctimas de La Feria, el abogado César Ornelas, y la ex-fiscal Angela Tabares pidieron la acusación del ex-ayudante/entrenador de maestros Jonathan Flores por la supuesta agresión sexual de múltiples víctimas infantiles. También pidieron al Fiscal General de Texas, Ken Paxton, que inicie una investigación por parte de su oficina sobre las múltiples presuntas agresiones sexuales a niños por parte del ayudante y entrenador de los maestros, la presunta negligencia criminal del distrito escolar y el comportamiento inapropiado del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron, Luis Sáenz, en relación con el caso.

La siguiente cita es de una madre de una de las víctimas femeninas: “Luis Sáenz me dijo una vez que mi hija no tenía voz porque era un bebé y no podía ser puesta en el estrado. Bueno, estoy aquí para ser su voz, estoy exigiendo justicia, y que Jonathan Flores, La Feria ISD, y todos los involucrados paguen por sus acciones. No me importa si al final de esto todo lo que este monstruo tiene que hacer es pagarme un dólar al día por el resto de su vida. Estoy exigiendo un cambio.”

“Hoy, estamos pidiendo verdadera justicia para las víctimas del supuesto depredador sexual infantil Jonathan Flores”, dijo César Ornelas, propietario de la Ley César Ornelas. “Me enferma que nuestros niños en el Valle del Río Grande estén siendo presuntamente agredidos y abusados sexualmente, y que esto sea encubierto por los funcionarios de la escuela y el Fiscal de Distrito. Le pedimos al Fiscal General de Texas Ken Paxton que investigue las supuestas múltiples agresiones sexuales a niños, el comportamiento del Distrito Escolar de La Feria, y el comportamiento del Fiscal del Condado de Cameron Luis Sáenz.”

“En resumen, este caso debería haber sido acusado, y como ex-fiscal del Condado de Bexar, que también trabajó en la Oficina del Fiscal del Condado de Cameron, estoy sorprendido por el comportamiento del Fiscal del Distrito y la Junta Escolar de La Feria, dijo la ex-fiscal y abogada de la Ley César Ornelas, Ángela Tabares. “La evidencia es tan clara por las múltiples víctimas infantiles y ahora tenemos pruebas de que el acusado Flores fue y está actuando también como entrenador. Todas nuestras familias en el Valle deberían estar horrorizadas por estos hechos, y estamos pidiendo a las familias de otras víctimas que se pongan en contacto con César Ornelas Law, en inglés o en español, porque sabemos que hay muchos otros niños y familias que sufren del supuesto abuso sexual de Jonathan Flores”.

Las familias pueden llamar gratis al 1 (855) 339-1166 o visitar https://oinjurylaw.com/ para hablar en inglés o en español.