Prestigiosa revista médica pide votar contra Trump

(POLÍTICA YA). – En un hecho sin ningún precedente, la prestigiosa revista científica New England Journal of Medicine publicó un editorial en el que pide a los votantes de Estados Unidos que voten para sacar del poder al actual liderazgo político.

En sus 208 años de historia, la revista médica más prestigiosa del mundo jamás había apoyado ni condenado a un candidato político, sino que se había mantenido incondicionalmente no partidista.

Pero en un editorial, redactado por todos sus editores que critica el rechazo de la ciencia por parte del gobierno del presidente Donald Trump, la publicación ahora indica que se vio en la obligación de hacerlo.

“En lugar de confiar en la experiencia, la administración ha recurrido a ‘líderes de opinión’ y charlatanes desinformados que ocultan la verdad y facilitan la promulgación de mentiras descaradas”, dice el escrito.

“Pero esta elección nos da el poder de emitir juicios“, añade. “Cuando se trata de la respuesta a la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, nuestros líderes políticos actuales han demostrado que son peligrosamente incompetentes. No debemos ayudarlos y permitir la muerte de miles de estadounidenses más permitiéndoles mantener sus trabajos”.

CRITICA MORDAZ

La revista no respaldó a un candidato, pero ofrece una crítica mordaz al gobierno de Trump por su manejo de la pandemia del coronavirus.

El liderazgo político le ha fallado a los estadounidenses de muchas maneras que contrastan claramente con las respuestas de los líderes de otros países, indicó la revista en el editorial, que detalla cómo EE.UU. lidera el mundo en casos y muertes por Covid-19.

Hasta ahora, más de 7.5 millones de personas en EE.UU. han sido diagnosticadas con Covid-19 y más de 212,000 personas han muerto a causa de la enfermedad.

“Esta crisis ha producido una prueba de liderazgo. Sin buenas opciones para combatir un nuevo patógeno, los países se vieron obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo responder. Aquí en Estados Unidos, nuestros líderes no pasaron esa prueba. Han tomado una crisis y la convirtieron en una tragedia“, dice el editorial.

“Cualquiera que desperdiciara imprudentemente vidas y dinero de esta manera estaría sufriendo consecuencias legales”, agrega el editorial. “Nuestros líderes han reclamado en gran medida inmunidad por sus acciones”.

El New England Journal of Medicine comenzó a publicarse en 1812. Ha habido solo cuatro editoriales anteriores firmados colectivamente por sus editores en el pasado reciente: uno en 2014 sobre anticoncepción; un obituario ese mismo año para un ex editor en jefe; un editorial de ese año sobre la investigación del estándar de atención y un editorial en 2019 sobre el aborto.