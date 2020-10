Bebé murió en auto caliente porque su papá se rehusó a romper ventana

(NOTICIAS YA).- 9/Octubre/2020

Una niña de 1 año murió en Las Vegas luego de quedarse encerrada accidentalmente en un auto caliente y su papá se rehusó a romper las ventanas; según las autoridades.

Sidney Deal, de 27 años, fue arrestado el lunes tras rechazar ayuda de su hermano y de la policía para romper las ventanas y rescatar a su hija Sayah, que estaba muriendo dentro del vehículo. Deal dijo que no podía pagar algún daño a su nuevo vehículo, de acuerdo con un reporte de The Las Vegas Review-Journal.

Los oficiales llegaron a la escena alrededor de las 3:30 pm (tiempo local) y se ofrecieron a romper las ventanas, llamar a una grúa o conseguir un cerrajero para Deal, que dejó las llaves dentro del carro; según el reporte de arresto del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

Según las autoridades, Deal rechazó la ayuda de los oficiales y les dijo que la niña iba a estar bien porque el aire acondicionado estaba encendido. En ese momento, Deal llamó a su hermano.

Cuando el hermano llegó, el también se ofreció a romper la ventana, pero Deal “lo detuvo y dijo que quería esperar a la grúa” e “insistió en no dañar su nuevo vehículo, diciendo que recién lo había comprado y no tenía el dinero para reparar una ventana rota”, reportó The Las Vegas Review-Journal.

De acuerdo con el medio, la novia de Deal presuntamente le dijo a la policía que llamó a un cerrajero, pero que a él no le pareció el precio así que rechazó sus servicios. La policía cree que la niña pasó alrededor de 1 hora en el auto, hasta que un oficial finalmente rompió la ventana.

Sin embargo, cuando los oficiales decidieron intervenir ya era demasiado tarde y habían visto morir a la niña por no implementar esta acción antes, incluso en contra de la voluntad del padre.

El martes, Larry Hadfield, vocero de la policía, dijo que los oficiales esperaron tanto tiempo para romper la ventana porque Deal estaba aferrado en proteger el auto y porque podían ver a la niña respirando.

“El papá dijo que el aire acondicionado estaba encendido y que la niña estaba jugando, y cuando los oficiales llegaron, vieron que ella estaba respirando”, dijo Hadfield, según The Las Vegas Review-Journal. “Pero cuando los oficiales se preocuparon por el bienestar de la niña, rompieron la ventana.

Mariah Coleman, la madre de Sayah creó una página de GoFundMe para ayudarla con los gastos funerarios. “Soy una madre soltera y poner a mi princesa a descansar apropiadamente significa mucho para mí”. Si quieres ayudar a esta familia, haz clic aquí.

Deal se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Clark bajo una fianza de $20,000.

