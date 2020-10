Vandaliza taquería tras negarse a usar cubrebocas en Imperial Beach

(NOTICIAS YA).- Un cliente de la taquería “Don Pancho’s” en Imperial Beach reaccionó violentamente luego de rehusarse a ponerse su cubrebocas.

“Ayer en la noche vino un cliente a ordenar comida y no traía cubrebocas entonces nuestro empleado le ofreció un cubrebocas y se molestó el cliente, se fue enojado y nos quebró la ventana,” explicó Gonzalo Espinosa, gerente de “Don Pancho’s.”

Un video captado por cámaras de seguridad, muestra a un sujeto formado afuera del negocio ubicado sobre la carretera 75. Según el reporte del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego a eso de las 10 de la noche, un hombre anglosajón que portaba pantalón de mezclilla, gorra negra y chamarra azul se acercó a ordenar a la ventanilla pero no traía cubrebocas.

El trabajador le pide que se ponga un cubrebocas y el sospechoso insiste en usar su camisa como mascarilla. El empleado le dice que tienen cubrebocas a la venta por 50 centavos pero lo deja con la mano estirada.

“Los trabajadores estaban sorprendidos de que pasó eso porque no hicieron nada mal ellos. hasta le ofrecieron un cubrebocas gratis y no lo quiso aceptar,” agregó Espinosa.

El hombre blanco le hace una seña al trabajador, camina unos pasos, toma su patineta y la estrella contra la ventana de la taquería. Un acto de vandalismo causó indignación entre los clientes del establecimiento.

#WANTED

Take a good look at the man in this surveillance video from a taco shop in @CityofIB. Someone might recognize his clothing, backpack or demeanor. He’s wanted by @SDSheriffIB for vandalism after he was refused service for not wearing a face mask. @SDSheriff (858) 565-5200 pic.twitter.com/NQ7RwyFJLF

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) October 9, 2020