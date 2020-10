El divisivo y oscuro discurso de Trump tras su diagnóstico de Covid

(NOTICIAS YA).- 10/Octubre/2020

El presidente Donald Trump regresó a eventos públicos este sábado con un discurso divisivo en la Casa Blanca, en el cual potencialmente puso en riesgo las vidas de otras personas, considerando que el presidente aún puede ser contagioso tras su diagnóstico de Coronavirus.

Tras la pausa en su campaña debido a su hospitalización por Covid-19, Trump continúa promoviendo su mensaje a favor de la ley y el orden, en lo que él define como una “campaña de calumnia en contra de nuestra policía por parte de políticos de izquierda y expertos liberales”.

Y aunque parecía que Trump le estaba hablando a sus seguidores, el evento supuestamente a estadounidenses negros y latinos, los mayores afectados por brutalidad policial, pues el presidente asegura que su agenda los está beneficiando.

A tres semanas de las elecciones y tras desplomarse en las encuestas, Trump está aplicando sus conocidas tácticas de miedo, antagonizando a grupos de personas para obtener ventaja política.

La audiencia de Trump estaba compuesta principalmente por un grupo conocido como “BLEXIT”, fundado por la autora conservadora Candace Owens para motivar a personas afroamericanas a dejar el partido demócrata.

Sin embargo, a pesar de estarse dirigiendo a personas negras, las líneas del discurso de Trump claramente están dirigidas a las comunidades suburbanas blancas que no apoyan el movimiento Black Lives Matter.

“Si la izquierda gana poder, lanzarán una cruzada nacional en contra del cumplimiento de la ley”, dijo Trump, caracterizando incorrectamente las propuestas por parte de los demócratas para detener la brutalidad policial afectando a minorías.

A pesar de que algunos demócratas han pedido un cambio radical de políticas policiales, incluyendo una reducción de presupuesto para la policía, los demócratas de alto rango y Joe Biden no han apoyado medidas para “desfinanciar la policía”.

Justo mientras EE.UU. experimenta un incremento en hospitalizaciones, Trump invitó a 2,000 personas para su discurso en el balcón de la Casa Blanca. Esta es otra señal de que sus doctores y personal están poniendo los deseos del presidente y sus intereses políticos por encima del sentido común y la salud pública.

La enorme reunión también llega luego de que Trump admitió a Fox News que pudo haber contraído el virus en uno de los eventos recientes en la Casa Blanca. Hasta el momento, se desconoce si Trump sigue siendo contagioso.

“No sé los números o algo aún, pero me hicieron otra prueba y sé que estoy al fondo de la escala o libre”, dijo Trump. “Hacen pruebas cada par de días, supongo, pero está realmente en un nivel que ha sido grandioso– grandioso verlo desaparecer”.

Sin embargo, esto no es posible. Una persona puede tener o no tener coronavirus, no hay una “escala” como lo mencionó Trump. Críticos han señalado que la Casa Blanca está deliberadamente presentando información engañosa sobre la salud del presidente.

El viernes, la Comisión de Debates Presidenciales canceló el segundo debate, que estaba programado para el jueves, luego de que Trump se negó a realizar un debate virtual a pesar de las preocupaciones por su diagnóstico de Covid-19.

