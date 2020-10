Mujer tiene dolores de parto y da a luz durante su examen de abogacía

(NOTICIAS YA).-11/Octubre/2020

Tomar el examen de abogacía es algo muy difícil, pero una mujer de Illinois lo llevó al siguiente nivel cuando dio a luz a su bebé a la mitad de la prueba.

LEE: Mujer embarazada rescata a su esposo que fue mordido por tiburón

Brianna Hill, una recién graduada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Loyola en Chicago, sabía que estaría embarazada durante su examen de abogacía, pero la pandemia de Covid-19 cambió los tiempos de forma inesperada.

“Pensé que sólo tendría 28 semanas de embarazo cuando tomara el examen de abogacía”, dijo Hill a CNN. “Sin embargo, debido a la pandemia, el examen fue empujado a octubre y yo iba a tener 38 semanas. Bromeé sobre tomar el examen desde mi cama de hospital. ¡Lección aprendida!”.

La versión remota del examen consiste en 4 sesiones de 90 minutos distribuidas en 2 días. Hill dijo que el examen es supervisado, así que deben sentarse enfrente de la computadora todo el tiempo para asegurar que no estén haciendo trampa.

“Pensé que sentía algo a unos 30 minutos de que empezara el examen y en realidad pensé: ‘Espero que no se me haya roto la fuente’”, dijo Hill. “Pero no podía ir a revisar así que terminé la primera sección. En cuanto me levanté cuando terminé, supe que se me había roto la fuente”.

LEE: Maestro prohíbe que alumna amamante a su hija durante clase virtual

A pesar de darse cuenta que estaba en trabajo de parto, Hill no dejó que esto la detuviera de alcanzar su meta, pues ya estaba ahí y era su oportunidad para terminar algo que había planeado durante meses.

“Tomé mi descanso, me limpié, llamé a mi esposo, partera y mi mamá, lloré porque tenía un poco de pánico, después me senté y tomé la segunda parte porque mi partera me dijo que tenía tiempo antes de que necesitara ir al hospital”, dijo Hill.

Hill dijo que llegó al hospital alrededor de las 5:30 pm y su bebé nació justo después de las 10:00 pm.

“Todo el tiempo que mi esposo y yo estuvimos hablando sobre cómo queríamos que terminara el examen y mi partera y enfermeras estaban a bordo. Simplemente no había otra opinión en mi mente”, dijo Hill.

Así que un día después del parto, el personal del hospital le dio a Hill un cuarto vacío para terminar su examen y pusieron un letrero de “No Molestar” en la puerta. Hill tomó el resto de su prueba en esa habitación e incluso amamantó a su bebé durante sus descansos.

“Estoy tan agradecida por el sistema de apoyo que he tenido a mi alrededor. Las parteras y enfermeras estaban tan comprometidas a ayudarme y no sólo a convertirme en madre, sino también en abogada”, dijo Hill.

“Mi esposo y amigos de la escuela de leyes me dieron tanto apoyo para que pudiera avanzar hacia la línea final, incluso bajo circunstancias menos que ideales. Y mi familia, especialmente mi hermana, sólo me siguieron recordando cómo es que podía hacerlo incluso si no estaba tan segura”, dijo Hill.

Hasta el momento Hill no ha recibido los resultados de su examen de abogacía, pero ya tiene una propuesta de trabajo.

LEE: Gemelas que comparten novio quieren embarazarse de él al mismo tiempo