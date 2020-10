Campaña de Trump distorsiona comentario del doctor Fauci

(POLÍTICA YA). – El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, se quejó de que la campaña para la reelección de Donald Trump distorsionó sus palabras para hacer parecer que el médico apoya la respuesta del presidente a la pandemia del coronavirus.

TRUMP SE PREGUNTA POR QUÉ EL DOCTOR FAUCI ES MÁS POPULAR QUE ÉL

Fauci se refirió a un anuncio de campaña de Trump que intenta argumentar que el presidente tomó las medidas necesarias contra el coronavirus, a pesar de sus constantes esfuerzos por minimizar la pandemia en público.

Después de que el anuncio afirma que “el presidente Trump abordó el virus de frente como deben hacer los líderes”, sigue con un clip de Fauci que parece respaldar esa afirmación: “No puedo imaginar que alguien pueda estar haciendo más”.

“En mis casi cinco décadas de servicio público, nunca he respaldado públicamente a ningún candidato político”, señaló Fauci en un comunicado que envió a CNN. “Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto de una amplia declaración que hice hace meses sobre los esfuerzos de funcionarios de salud pública”.

Efectivamente, cuando Fauci ofreció esas declaraciones, no estaba hablando de Trump en absoluto. En una entrevista de marzo en Fox News con Mark Levin, el experto médico estaba discutiendo la carga del grupo de trabajo del coronavirus.

CONTEXTO REAL

Este fue el contexto en que Fauci dio esas declaraciones.

“Me he dedicado casi todo el tiempo a esto, casi todo el tiempo. Estoy en la Casa Blanca prácticamente todos los días con el grupo de trabajo. Estoy conectado por teléfono durante todo el día y hasta bien entrada la noche y cuando digo noche, hablo a las doce, una, dos de la mañana. No soy el único. Hay todo un grupo de nosotros que estamos haciendo eso. Es todos los días. Así que no puedo imaginarme que, bajo ninguna circunstancia, nadie podría estar haciendo más”.

TRUMP CRITICA PÚBLICAMENTE A DR. FAUCI; “COMETIÓ MUCHOS ERRORES”

Tras la reprimenda de Fauci, Tim Murtaugh, portavoz de la campaña de Trump, defenció el uso de la cita en el anuncio proselitista.

“Estas son las propias palabras del Dr. Fauci. El video es de una entrevista televisiva transmitida a nivel nacional en la que el Dr. Fauci elogiaba el trabajo de la Administración Trump. Las palabras pronunciadas son precisas y provienen directamente de la boca del Dr. Fauci”.