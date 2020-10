Regreso a clases presenciales en SDSU tras brotes de coronavirus

(NOTICIAS YA).- Calor, música a todo volumen y cero distanciamiento social. Esas son las características de la fiesta que circula en redes sociales que supuestamente ocurrió cerca del campus de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) este fin de semana que además involucra a estudiantes.

Al menos 100 personas acudieron a esta reunión pero entre los invitados no estaban los cubrebocas. Una situación que vecinos del área consideran alarmante.

“Si me he preocupado por los jóvenes de desde el viernes, sábado y domingo ya andan de las 10 en adelante andan todos locos en la calle y me preocupa porque debe de haber más vigilancia de la policía,” dijo Veronicaa Estrada, residente de la zona.

Giant party at a house near sdsu this weekend 🤢🤢 pic.twitter.com/iLEsQuZcXh — BLACK TRANS LIVES MATTER (@sharky_marky17) October 12, 2020

Y más porque la universidad tuvo que cancelar clases presenciales para controlar los contagios. Desde el 24 de agosto, SDSU registra un total de 1162 casos positivos entre estudiantes.

“Hay gente a la que no le importa el coronavirus pero todos tenemos que poner de nuestra parte,” dijo Alexa Madueno, estudiante de SDSU.

Aunque las clases de Madueno son en línea, ella debe permanecer en la universidad porque está en el equipo de fútbol de SDSU.

“Cuando practicamos necesitamos tener distancia de 6 pies y tenemos que traer mascarillas,” explicó Madueno.

Este 12 de octubre se reanudan clases en persona pero no para todos. El semestre arrancó con clases presenciales para 6,200 estudiantes y ahora solo serán para 2,100 alumnos. con la transición a clases virtuales, estudiantes tratan de dar lo mejor de sí.

“Creo que es posible que puedo terminar este semestre con buenas notas,” dijo Mert Beyazyldirim, alumno de SDSU.

En este segundo regreso a clases, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en espacios comunales, habrá monitoreo de temperatura y los que viven en dormitorios deben hacerse la prueba de coronavirus.

“Los estudiantes necesitan sacar un test cada dos semanas,” dijo Beyazyldirim. “Yo voy a hacer mi test esta semana.”

Aunque queda pendiente cómo se van a impartir las clases en el 2021, algunos consideran ya no regresar físicamente al campus.

“No va a costar tanto dinero y voy a poder estar con mi familia,” añadió Beyazyldirim.A través de un comunicado, autoridades de SDSU informaron que recibieron un reporte de esta supuesta fiesta y están investigando el caso. De igual manera, le piden a estudiantes que sigan reportando este tipo de situaciones para que no surjan más casos de coronavirus.