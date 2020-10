Takoma Park está de luto tras muerte de bebé de 2 años

(NOTICIAS YA).- Vecinos de Takoma Park reaccionan ante la muerte de un pequeño de tan solo 2 años tras caer por la ventana de un edificio en Takoma Park.

El pequeño se cayó del tercer piso de este edificio ayer por la tarde y sucumbió a sus heridas.

Bebé de 2 años murió tras caer de 3er piso en apartamentos Takoma Park

Inmediatamente, el pequeño cayó unos cuarenta pies hasta el suelo, una vocera de la Policía de Takoma Park dijo a Noticias Univision Washington que cuando los oficiales llegaron el niño aún tenía signos vitales.

Flor Peraza, vecina de la localidad afirma que “la madre lloraba desconsolada en el piso. Estaba tirada en el suelo. Me daba mucho dolor verla así. Yo no alcancé a ver al niño porque ya se lo había llevado pero me hubiese gustado verlo porque el niñito me visitaba.”