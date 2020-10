Guía del votante del Condado de El Paso 2020

¿Por qué es usted la mejor opción para alguacil en esta elección?

He sido el alguacil por muchos años. Bajo mi liderazgo y por la dedicación de mi fenomenal personal, nuestra oficina se ha convertido en una de las más productivas. Le he probado a la comunidad que mi equipo y yo estamos dedicados a ellos. Soy el único oficial electo cuya dedicación a la comunidad es profundamente verdadera, de que tengo mi número de celular anotado en mi puerta. Si, regreso las llamadas en cuanto me es posible, y he contestado mi teléfono a todas horas de la noche.