Niños migrantes muestran su cultura por medio de cine en la frontera

(NOTICIAS YA).- En medio de la desesperante espera por conseguir refugio en Estados Unidos, niños migrantes usan su imaginación para mezclar su cultura y el cine en la ciudad fronteriza de Tijuana, México.

Alrededor de 20 niños migrantes han participado en el proyecto “Migradocs”, un taller de narrativa audiovisual que los ha alentado a contar parte de sus historias, incluso para ser futuros creadores de cine.

LEE: Arrestan más de 20 inmigrantes tras una redada de ICE en San Diego

“Utilizamos las cámaras, deben haber dos grabando, uno de un ángulo, otro de otro ángulo, uno se pone en cámara y grabamos cada escena. La primera es cuando están todos reunidos, pero después se van separando”, relató el pequeño migrante Johan López sobre su experiencia.

El objetivo del proyecto es que los niños, e incluso jóvenes, cuenten su experiencia de la migración utilizando elementos audiovisuales, desde escribir un guión hasta usar la cámara.

LEE: Niños migrantes ya no son alojados en hoteles, dice ICE

“Voy hacer una caricatura que se pueda mover, vamos hacer un Bob Esponja que pueda cocinar, y él va a cocinar comida de Costa Rica”, contó Emily Hernandez, quien es originaria de Costa Rica.

Los niños que participaron en el proyecto viven en varios albergues de Tijuana a la espera de que el gobierno de Estados Unidos procese su solicitud de refugio, trámite que quedó aplazado por la pandemia, destacó Michelle Rincon, coordinadora de Migradocs.

LEE: Gobierno de Trump planea colocar vallas publicitarias con inmigrantes

“Yo no he tenido la ventaja de ir todavía por ejemplo a Centroamérica, y una de mis alumnas casi me lleva, en la manera en que me describe como era su casa, como era su alrededor, su comida y todo, para mi eso es como un regalo”, destacó Cristian Sarabia, maestro del taller.

Mientras los niños relatan sus experiencias y refuerzan su cultura por medio del proyecto, participar en él les permite salir del aislamiento… aunque sea por unas horas.