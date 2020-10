Nominada de Trump trata de evadir preguntas sobre derecho al aborto

(POLÍTICA YA). – Amy Coney Barrett, la nominada de Donald Trump para jueza de la Corte Suprema, afirmó durante una audiencia del comité judicial del Senado que ella no hizo ningún compromiso con la Casa Blanca o a los senadores sobre cómo fallaría en casos importantes sobre Obamacare, el aborto y las disputas electorales.

Pero cuando fue presionada por la senadora de California, Dianne Feinstein, para que explicara su posición sobre la decisión de la Corte Suprema Row vs Wade, que legalizó el aborto, Barrett trató de evitar dar una resptesta.

Cuando Feinstein preguntó a la nominada si estaba de acuerdo con el difunto juez Antonin Scalia en que Roe v. Wade se decidió erróneamente, Barrett invocó la respuesta de la jueza Elena Kagan de que no iba a ser un precedente.

“Entiendo completamente por qué está haciendo la pregunta, pero de nuevo no puedo comprometerme previamente, o decir que sí, voy a entrar con una agenda, porque no lo soy. No tengo ninguna agenda”, Barrett dijo.

“Es angustiante no obtener una respuesta directa“, respondió Feinstein luego de una serie de preguntas sobre los fallos de aborto de la Corte Suprema.

¿Y OBAMACARE?

Barrett fue presionada también para que explicara su postura sobre la Ley del Cuidado de Salud Adsequible (ACA), mejor conocida como Obamacare, que estará bajo consideración de la Corte Suprema el próximo mes.

El senador Charles Grassley, republicano de Iowa, le preguntó si su objetivo era derogar ACA y si había prometido a alguien que votaría para eliminarla.

“Absolutamente no”, dijo Barrett. “Nunca me preguntaron. Y si lo hubieran hecho, habría sido una conversación breve”.

La candidata a ocupar el puesto de la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg afirmó además que ella no es “hostil” a Obamacare.

Barrett, una ex profesora de derecho, se describió a sí misma como alguien que adopta un enfoque conservador y originalista de la Constitución, y cree que un juez “no le infunde su propio significado”.

La jueza de Indiana, acompañada de su familia, dijo a los senadores que si bien admira al difunto juez Antonin Scalia, su mentor a quien una vez fue secretaria, aportaría su propio enfoque al tribunal superior. “No recibirías al juez Scalia, obtendrías a la jueza Barrett”, dijo.

El presidente del panel, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey O. Graham, ha señalado que el comité probablemente votará el 22 de octubre sobre su nominación.

La nominación luego pasará al pleno del Senado para su confirmación.