Olvídate de cargador y audífonos con el iPhone 12

(NOTICIAS YA).- Apple realizó su gran evento para presentar, de manera virtual, la serie que conforma el iPhone 12, con modelos basados en la red 5G, más rápidos, más pequeños y sin accesorios.

Destacando su compromiso con el medio ambiente, la compañía informó en su presentación que las cajas del iPhone 12 serán más pequeñas porque no incluirán cargador ni audífonos.

Al no fabricar accesorios extras, ahorrarán 2 millones de toneladas métricas de carbono al año.

VIRAL: Compró un iPhone en línea y le mandaron un jugo de guayaba

En el mundo, ya hay más de 2 mil millones de adaptadores de corriente, por lo que seguir incluyéndose en las cajas sería un desperdicio, según explicó Lisa Jackson, vicepresidente de Apple, destaca RPP.

La caja del iPhone 12 continuará con el cable de carga USB-C a Lightning, pero los auriculares EarPod y el adaptador de corriente no.

Características del nuevo iPhone

El iPhone 12 tiene dos cámaras y presenta bordes lisos y planos, por lo que el teléfono está al ras por delante y por detrás. Es más delgado, más pequeño y más liviano que el iPhone 11 y tiene el doble de píxeles.

iPhone 12 viene en negro, blanco, rojo, verde y azul.

También cuenta con una pantalla XDR mejorada, con un material nuevo y más resistente que Apple llama “Ceramic Shield”. Apple dice que eso hace que su cristal sea más duradero y tuvo un rendimiento de caída cuatro veces mejor.

LEE: ¿Tienes un iPhone? Si es uno de estos modelos puedes reclamar

Apple afirma que el nuevo A14 biónico del iPhone 12 es el procesador más rápido en un teléfono inteligente.

Estos son algunos de los aspectos más destacados de la presentación:

–Una CPU de 6 núcleos, más rápida que cualquier chip de teléfono inteligente, según Apple.

-Una GPU de 4 núcleos, que es mejor para el aprendizaje automático y los juegos avanzados. Y la GPU más rápida en cualquier teléfono inteligente, que ofrece gráficos más rápidos, afirma Apple.

-Apple dice que ha aumentado drásticamente el rendimiento del motor neuronal de 8 a 16 núcleos, lo que debería acelerar drásticamente su capacidad para procesar operaciones relacionadas con la IA.

LEE: Este truco de iPhone te ayudará si la policía te detiene

¿Cuánto costará cada iPhone?

El iPhone 12 Pro comienza en US $999, mientras que el Pro Max cuesta US $1.099. El iPhone Mini tiene un precio inicial de US $699, mientras que el iPhone 12 cuesta US $799 dólares.

Los modelos más antiguos también son más baratos. El iPhone 11 cuesta US $599, mientras que el iPhone XR cuesta US $499. El iPhone SE económico cuesta US $399.

El iPhone 12 y 12 Pro estarán disponibles en preventa el 16 de octubre y en las tiendas el 23 de octubre. El iPhone 12 Mini y 12 Pro Max estarán disponibles en preventa el 6 de noviembre y en las tiendas el 13 de noviembre.