“No me pagaron por mi trabajo en construcción”

(NOTICIAS YA).-¿Ha sido víctima de un contratista que no le pagó después de arduas horas de trabajo en un proyecto? Cada vez son más las personas que caen en estas estafas. Aquí les contamos cuáles son sus derechos y cómo protegerse para evitar que le vuelva a ocurrir.

‘¡Quiero reportar un proyecto de construcción de un hotel que no nos quieren pagar!’ ‘Nos deben 150 mil dólares’. ‘Me hicieron trabajar y no me pagaron’

Mensajes como estos se están volviendo cada vez más comunes en las redes sociales, también son las quejas que recurrentemente llegan a la oficina de Better Busines Beareu.

‘Nos llaman y nos dicen: contribuí a un proyecto, me contrataron y por una razón u otra no me pagaron, les dicen que en una semana les pagan y aún no han recibido su pago’, cuenta Keyleen Villagran, vocera de BBB.

Una situación que sin duda genera frustración y más después de haber trabajado largas horas, pero el desconocimiento de los derechos y en muchos casos el miedo por el estatus migratorio hace que las personas cada vez más sean explotadas laboralmente.

Si esto le suena familiar, seguramente quiere saber si a la hora de denunciar hay diferencia entre una persona indocumentada y una persona con estatus legal migratorio.

‘No hay diferencia, la ley no distingue, se les debe ese dinero y si no se les paga es robo’, explica la abogada Teresa Casillas.

Y es que todo empieza con ofertas muy atractivas como esta:

Por lo que desde ese momento debe encender sus alertas

‘Better Busines Beareu es un lugar para averiguar si hay una queja en contra de esa empresa, averiguar si la empresa tienen más de un año de existencia, si es una empresa que está establecida’, agrega la abogada.

Pero muchas veces detrás de esas tentadoras ofertas están personas y no empresas, por lo que la recomendación es investigar en redes sociales si el individuo es confiable o no.

‘En las redes siempre es donde las personas denuncian, también es importante ver si el gerente o manager ha cambiado varias veces de empresa, esa es una alerta roja para sospechar’

Si finalmente decide un trabajo, no caiga en el error más común de hacer acuerdos por WhatsApp o mensaje de texto.

‘Eso crea tantos problemas, porque a pesar que están por escrito, la negociación no se hizo bien’, puntualiza la experta en leyes.

Pero si estas advertencias han llegado a usted demasiado tarde y ya cayó en la trampa, prepare toda la información necesaria para denunciar como

Fechas Número de horas exactas trabajadas Pruebas del acuerdo de pago

Y recuerde que:

‘Su trabajo es importante, no tenga miedo, protéjase y cuide sus derechos’, enfatiza la abogada Casillas.

El próximo 19 de octubre se realizará un seminario para que las personas puedan conocer todas las opciones sobre cómo denunciar y recuperar el dinero perdido, para inscribirse visite la página de Facebook de Better Business Bureu Denver o si necesita asesoría personalizada en español comuníquese al 303-9963986.

Regístrese aquí

https://www.facebook.com/BBBDenver/posts/10157820708122218

Para denunciar una estafa:

https://www.bbb.org/denver/espanohttps://www.bbb.org/denver/espanol3/sobre-nosotros/reporte-una-estafa/l3/sobre-nosotros/reporte-una-estafa/

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/human-rights-and-community-partnerships/our-offices/office-of-financial-empowerment/consumer-financial-protection-division.html?cq_ck=1561403458473