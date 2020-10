Tras brutal golpiza paletero mexicano recibe miles de dólares

(NOTICIAS YA).-

Los golpes de odio que recibió Antonio Ramírez paletero hispano, desaparecieron con el amor y bondad de la comunidad.

“Aquí estamos echándole ganas a la trailita”, expresó Ramírez.

Un hogar que compró hace un mes con parte de los 80 mil dólares que le donaron y desde entonces ha trabajado arduamente, acondicionándola para su esposa que es discapacitada.

“Muchas gracias que me hizo la rampa para que pueda caminar”, manifestó Rosaelba Gracias, esposa del peletero mexicano, mientras Antonio recalcó que “es un gusto estar en una casa ya propia”.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR:Hispanas reciben brutal golpiza por 15 dólares

Su amado tesoro, como le dice a su hija de 9 años, podrá crecer felizmente en esta vivienda hasta que cumpla la edad de ir a la universidad y convertirse en “maestra. Quiero estudiar tecnología”.

Un futuro, que ya ha asegurado el paletero con el resto de las donaciones para “que vivan mejor. No que vivan como nosotros, con apuros, con la manos apretadas”, según sostuvo Antonio.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: Paletero mexicano ajustará su estatus migratorio tras brutal golpiza

Las sorpresas no terminaron aquí. Una Clínica Odontológica le regaló una nueva sonrisa al señor Antonio, a lo que él aseguró: “Me siento estrella”, lo que a su juicio lo llena de amor, que Incluso, les desea lo mejor a sus agresores, quienes continúan prófugos.

“No siento rencor, al contrario, ojalá y agarren un camino bueno”, dijo el paletero mexicano.

Lo único que no cambió, fue su amor por vender paletas. Ahora incluso tiene más espacio para cuidar su carrito y sonar las campanas.

Además, un abogado de inmigración de la firma de abogados My Rights Immigration, le está ayudando en el proceso de ajuste de su estatus migratorio a través de una visa “U”.

Cronología del ataque

(NOTICIAS YA).- Se trata de Antonio Ramírez Chávez, un inmigrante mexicano de 65 años de edad, quien desde hace más de una decada es vendedor de paletas y recibió una brutal golpiza mientras trabajaba.

Chávez afirma que los ladrones le empezaron a pedir dinero y él se resistió, al ver esta acción lo empezaron a amedrentar con fuertes golpes en la cara. Golpes que lo dejaron inconsciente, con una fractura en su rostro, y bañando en sangre.

“Me llegaron por la espalda me empezaron a pedir el dinero y no les quise dar nada, entonces me empezaron a golpear y la muchacha me tiró un trancazo aquí en el ojo”, cuenta el hombre mientras llora de impotencia.

Antonio fue llevado a un hospital local para recibir atención médica de emergencia, puesto que estaba en muy mal estado. “Me dijeron que tengo una pequeña fractura, y que me tenían que someter a una operación”.

Sus compañeros de trabajo lamentan este hecho porque afirman que es un hombre trabajador, respetuoso y muy buena persona. Además, cabe destacar que la esposa de Antonio es discapacitada y él es quien cubre los gastos y quien la atiende.

Por lo que dice necesitan el dinero“para comer, para pasearla, pagar las utilidades y todo lo que necesitamos”.

Leonor González, compañera de trabajo de Antonio, afirma que: “Llegó muy golpeado”, adjunto a esto, ella con otros compañeros de trabajo temen por su seguridad.

Este caso está siendo investigado por la policía local y el FBI, quienes buscan encontrar a los causantes de este hecho tan lamentable y se haga justicia a este hispano.

“Los que me atacaron eran cuatro afromericanos, me dieron muy fuerte, esto fue horrible de verdad. Habia otro mas que los estaba esperando, fueron tres hombre y una mujer”, resaltó el padre de familia.

Los tres delincuentes han no han podido ser identificados.