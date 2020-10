Vecino está desnudo todo el tiempo y preocupa a su comunidad

(NOTICIAS YA).- Varios residentes de un vecindario del oeste de Omaha están preocupados por sus hijos mientras su vecino disfruta de la piscina y jacuzzi en su patio trasero, completamente desnudo.

De acuerdo con WOWT, la policía de Omaha fue llamada dos veces la semana pasada a Pacific Meadows y trató de emitir una citación por exposición indecente.

El hombre de 43 años ya había sido advertido una vez antes, y tanto los residentes como las autoridades creen que el ángulo de la casa permite ver con claridad lo que ocurre en el patio trasero, como cuando se desliza por un tobogán para caer dentro de la alberca.

Una vecina con la que habló WOWT se negó a aparecer ante las cámaras y pidió no ser identificada.

“Tenemos niños pequeños, no me importa si es tu propia casa. No podemos hacer más por la privacidad. Tenemos una cerca doble de privacidad de seis pies”, aseguró la residente.

Un informe policial dice que los vecinos mostraron a los oficiales un video del hombre saliendo del agua y estirándose desnudo a plena vista.

“No debería estar en su patio trasero desnudo a solo unos metros de mi hijo”, dijo uno de ellos.

Estas personas han presentado sus denuncias ante la policía y la asociación de vecinos.

La mayoría de los propietarios dicen que habría menos problemas si el hombre simplemente se cubriera. “Nadie quiere verlo”, dijo al respecto una mujer.

La policía intentó por última vez el domingo emitir una citación para el hombre por exposición indecente, lo cual es un delito menor.

