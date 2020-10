VIDEO: Mujer se niega a ser atendida por latina y golpea a trabajadora

(NOTICIAS YA).- Un presunto incidente racista se registró en un salón de belleza de Los Ángeles y se ha vuelto viral en los últimos días.

De acuerdo con el sitio Insider, las cámaras de seguridad de Sharon Spellman, propietaria de Simply Insane Hair Salon en Simi Valley, captaron el momento.

La estilista de 25 años aparece discutiendo de forma calmada con una mujer a la que se refiere como “Robin”, quien se rehúsa a ser atendida por la asistente de Spellman, Alex.

Alex es latina, asegura su jefa, añadiendo que la actitud de la clienta fue motivada por el racismo.

En las imágenes, la dueña del establecimiento le explica a Robin que la empleada es de su confianza y que solo va a terminar el servicio que ella ya inició.

“No me importa. Quiero que me hagas el cabello y no te lo voy a decir otra vez”, le respondió la clienta. La trabajadora le pidió que fuera respetuosa, tras lo cual Robin la golpeó con el antebrazo.

Spellman le ordenó retirarse y, tras una discusión, eso fue lo que la clienta hizo. Sharon subió después el video a redes sociales, asegurando que su “clienta racista intentó golpearla” y refiriéndose a ella como “Karen”, término peyorativo para las mujeres blancas que causan problemas en público.

En una versión más larga del video, subida a YouTube, Robin atribuye su conducta violenta a “estar bajo mucha presión”, una explicación no aceptada por la dueña del lugar, quien transmitió un mensaje por Instagram en el que contextualizó el ataque y explicó por qué lo considera racista.

Sharon asegura que la clienta comenzó a tratar mal a Alex desde que llegó el negocio, y se comprometió a probarlo con más imágenes de las cámaras de seguridad.

“Tenía una actitud engreída desde el inicio. Vio a Alex de arriba abajo y preguntó: ‘¿se va a quedar aquí?’. Podías sentir la tensión desde el segundo en el que entró. No volteaba a ver a Alex”, relató.

Spellman explicó que tenía un año tiñendo el cabello de Robin y que la cita en cuestión sería la primera en la que Alex fungiría como asistente. Aseguró que la clienta estaba enterada de esto, y solo objetó al percatarse de que la auxiliar era latina.

La propietaria recordó que Robin ya había hecho llorar e insultado a otros estilistas en el lugar y que solía hablar mal de los hispanos.

“Conecté los puntos porque comencé a recordar la forma en la que hablaba en cada cita, siempre era muy ofensiva”, narró Spellman.

A la transmisión se unió la afectada, quien apoyó la versión de su jefa. Ninguna de las dos acusó a Robin de utilizar algún insulto racial específico. Se refirieron más a su actitud y a la motivación racial detrás de esta.

“Robin definitivamente me veía como inferior. Todo lo que podía hacer era sonreír (mientras lanzaba) comentarios a lo largo de todo el servicio”, consideró Alex.

Insider destaca que Spellman ha sido criticada por muchos usuarios de internet, quienes critican y cuestionan la forma en que lidió con el accidente y el hecho de que parece disfrutar ser el centro de atención, así como su nueva fama en línea.

Otros defendieron a la clienta, argumentando que muestra signos de angustia emocional o pudo haber estado preocupada porque el tinte se lo aplicara alguien sin experiencia.

Sharon Spellman asegura que hizo su mejor intento por lidiar con una situación difícil, así como la consecuencia inesperada de volverse viral.