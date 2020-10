Jennifer López y Alex Rodríguez respaldan a Joe Biden para Presidente

(NOTICIAS YA).- Hoy, en una conversación exclusiva con Jill y Joe Biden, Jennifer López y Alex Rodríguez respaldaron a Joe Biden y Kamala Harris. En el video, Rodríguez y López mencionaron la necesidad de unidad, una respuesta verdadera a la pandemia de COVID-19 y un presidente que luchará por la comunidad hispana.

Su endoso sigue al lanzamiento de ayer de #HazLoXMi, una iniciativa de Get Out The Vote dirigida a movilizar a los votantes puertorriqueños en Florida y Pennsylvania. La campaña incluye anuncios impresos y digitales que destacan el poder que tienen los puertorriqueños para formar el futuro de nuestro país. La campaña busca animar a los puertorriqueños en la isla para hablar con sus familiares y amigos puertorriqueños que viven en Estados Unidos y pedirles que voten por Joe Biden y Kamala Harris.

“#HazLoXMi” incluye anuncios impresos y digitales en español que se ejecutan en Puerto Rico, Florida y Pennsylvania. Se presenta una variedad de residentes de la isla, instando a sus familiares y amigos a usar su voto para ayudar a quienes viven en la isla. Le recuerdan a la audiencia lo que está en juego en esta elección: atención médica, educación y un futuro mejor.

