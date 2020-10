Más de 5 mil personas acompañaron a Donald Trump hoy en Ocala

(NOTICIAS YA).- Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas esperaban bajo el sol, sin ningún tipo de distanciamiento social y con escaso uso de mascarillas, para poder ingresar al Aeropuerto Internacional de Ocala, donde se desarrollaría el mitin político del presidente Donald Trump, como arte de su campaña electoral “Make America Great Again”, de cara a las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Esta es la segunda visita que realiza el mandatario nacional al estado de Florida, la primera fue este lunes en Sanford, luego de haber sido diagnosticado con COVID-19, y según información de su médico haber dado negativo al virus, después de haber recibido 3 días de tratamiento en el Hospital Militar Walter Reed en Washington.

En esta oportunidad, Trump no asistió con el avión presidencial Air Force One, debido a que no cabía en este aeropuerto y arribó en una aeronave más pequeña. Durante más de una hora y media el presidente estuvo hablando en el evento, donde tocó varios temas, entre ellos ataques políticos a su oponente demócrata Joe Biden y a su aliada Kamala Harris, así como a la congresista Nancy Pelosi. Asimismo, destacó los logros de su administración en cuanto a la pandemia del COVID-19 y prometió una vacuna que acabará con esta enfermedad.

El mitin político culminó después de las 6 de la tarde al ritmo de la canción Macho Men, en compañía también del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Florida se ha convertido en un estado clave para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, ya que ambos candidatos se debaten la conquista del voto latino en la entidad, debido a su alto porcentaje de habitantes hispanos, quienes históricamente. a nivel nacional existen 32 millones de inmigrantes aptos para votar en estos comicios electorales.

