SRE: Cruces no esenciales continúan prohibidos hasta noviembre

(NOTICIAS YA).- La Secretaría de Relaciones exteriores dan a concer hace algunos minutos que continuarán prohibidos los viajes no esenciales en las fronteras terrestres con Estados Unidos hasta el 21 de noviembre de este año.

La RSE indica que las restricciones se mantienen en los mismos términos en que se ha desarrollado desde su implementación el 21 de marzo.

Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre de este año Marcelo Ebrad, Secretario de Relaciones Exteriores (SER) informó en la conferencia matutina de la presidencia de México que esta prohibición seguirá que hasta que no se encuentren los estados fronterizos en semáforo verde.

Asimsimo afirmó que “es una decisión técnica derivada de las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre los semáforos, no podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde, no hay otra razón, esperemos que pronto se pueda regularizar”.

Por su parte, el senador republicano del estado de Texas John Cornyn pide al gobierno federal un plan para reabrir de manera segura los viajes “no esenciales” en la frontera entre Estados Unidos y México.

El impulso del republicano para reabrir los cruces de entrada terrestre se dio a conocer luego de su visita al Valle del Río Grande donde habló sobre este tema con funcionarios locales quienes lo respaldaron públicamente en un evento llevado a cabo a finales de septiembre.

Con ello, el senador envió el mes pasado en conjunto con otros seis legisladores federales una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresando su preocupación por las continuas restricciones que han estado vigentes durante casi siete meses, y exigieron un plan para restaurarlas a lo que ellos llaman “operaciones normales”.

“Apreciamos plenamente el difícil equilibrio que el DHS debe lograr entre proteger a sus oficiales y al público contra el COVID-19 y facilitar las necesidades económicas y sociales de las comunidades fronterizas”, dice la carta bipartidista.

Cornyn agregó: “Sin embargo, DHS ha proporcionado poca información pública sobre cómo sopesó los costos y beneficios de estas restricciones de viaje extendidas”.

Asimismo la carta expresa que para complicar aún más el problema, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) cerró carriles para vehículos y peatones en agosto para reducir el riesgo de propagación del COVID-19.

Sin embargo, esta medida creó que se hicieran filas de hasta 8 horas para aquellos que realizan viajes esenciales y complicarlos con sus horarios.

La carta finaliza explicando a DHS que no se ha comunicado adecuadamente con los gobiernos locales, las empresas y el público en general sobre las restricciones de viajes.

Por su parte, el representante federal demócrata Henry Cuellar envió otra hace algunas semanas a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a Nita Lowey, presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara, pidiéndoles que incluyan un programa comunitario para levantar las restricciones en las entradas terrestres en el próximo Alivio de Respuesta de Emergencia COVID-19.