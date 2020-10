Decapitaron a maestro tras mostrar caricatura de Mahoma en clase

(NOTICIAS YA).- Un maestro fue asesinado brutalmente en Francia en lo que las autoridades sospechan se trató de un posible ataque terrorista luego de que mostró caricaturas del profeta Mahoma en clase.

El escalofriante asesinato se registró alrededor de las 5 de la tarde, hora local, de este viernes cerca de una escuela en el suburbio de Conflans-Saint-Honorine, en el noroeste de París.

El sospechoso fue abatido por la policía.

Las autoridades francesas iniciaron una investigación por “asesinato en relación con una empresa terrorista” y “asociación criminal terrorista” en relación con el asesinato del educador, de acuerdo con The Hill.

Medios locales han identificado a la víctima como Samuel Paty, de 47 años, un profesor de historia, geografía y de educación moral.

La escuela había recibido quejas de algunos padres en contra del maestro por caricaturas del profeta Mahoma que se mostraron en clase durante una lección sobre libertad de expresión.

Las autoridades que investigan el asesinato estan intentando determinar los motivos, pero el ministro de Educación de Francia describió el caso como “terrorismo islamista”, destaca The Hill.

“Esta noche fue la República la que fue atacada con el despreciable asesinato de uno de sus servidores, un profesor”, dijo el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. “Nuestra unidad y firmeza son las únicas respuestas a la monstruosidad del terrorismo islamista”, sentenció el funcionario.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, también opinó sobre el caso después de visitar la escuela donde trabajaba el maestro. “Uno de nuestros compatriotas fue asesinado hoy porque enseñó… la libertad de creer o no creer”, dijo Macron, según The Associated Press, medio citado por The Hill.

La decapitación del maestro coincide con el juicio histórico en contra de 14 presuntos cómplices en el ataque terrorista de enero de 2015 contra Charlie Hebdo, un semanario satírico conocido por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma; ese fue el tema abordado en la clase que desencadeno el asesinato.

¿Quién fue el atacante?

De acuerdo con la BBC, las autoridades identificaron al sospechoso como un joven checheno de 18 años, quien vivía en Normandía y no tenía ninguna relación con el maestro o la escuela.

El joven llegó a Francia como un refugiado cuando era niño y no era conocido por las autoridades antiterroristas.

La tarde del viernes estuvo afuera de la escuela en la que trabajaba el profesor y al parecer estuvo preguntando por él para identificarlo.

El mismo medio britanico señala que el sospechoso fue visto con un cuchillo grande en la calle, mismo que utilizó para cortarle la cabeza al profesor, luego huyó de la escena.

Sin embargo, tras una rápida intervención, la policía logró ubicarlo en una comunidad cercana. Intentaron arrestarlo, pero fue abatido tras lanzar amenazas.

