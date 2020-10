Exhiben médicos de Ciudad Juárez fallecidos por COVID-19 sobre camillas

(NOTICIAS YA).- Exhaustos, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartieron a medios locales un video captado el pasado sábado del área de Patología del Hospital General Regional número 66, en el cual se observan al menos una decena de cuerpos sobre camillas y en el exterior aún hay más cadáveres.

“Ojalá sirva de algo el que la gente lo vea”, dijo una enfermera de la institución en torno a las imágenes enviadas a El Diario, al asegurar que desde la semana pasada aumentó el número de pacientes hospitalizados y los decesos. “Estamos colapsados”, afirmó.

Este fin de semana por medio de un comunicado de prensa, el IMSS confirmó una alta demanda de pacientes infectados por COVID-19 en las clíinicas 6, 35 y 66.

“En estos momentos la atención en las unidades no está rebasada; se están realizando las acciones y gestiones necesarias para dar cobertura a la alta demanda de pacientes con diagnóstico Covid-19”, cita el documento oficial.

A condición de anonimato por no contar con autorización para dar declaraciones, el personal médico hizo un llamado a los fronterizos: “Crean en la enfermedad, el personal de Salud está agotado después de siete meses de pandemia, sigan las medidas implementadas por las autoridades sanitarias, en verdad está sucediendo el colapso en los hospitales; ya no hay lugar, ya no hay ventiladores y está muriendo mucha gente por lo mismo”.

El pasado jueves el administrador de la ciudad, Víctor Ortega, advirtió la falta de camas en hospitales públicos y privados.

Ayer la ciudad llegó a 987 decesos y 9 mil 732 casos acumulados. Ante la curva epidemiológica ascendente no se descarta que la frontera cambie a semáforo rojo, advirtieron desde el viernes autoridades del Sector Salud.

Con información/imágenes de El Diario de El Paso

