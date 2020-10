Supervisarán medidas de seguridad ante el COVID-19 en parques temáticos

(NOTICIAS YA).- Autoridades del condado de Orange han venido supervisando una gran cantidad de comercios de esta entidad, con la finalidad de inspeccionar si se encuentran cumpliendo los lineamientos de prevención ante el coronavirus, emitidos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Durante dos meses han visitado más de 3,600 establecimientos.

Más de 3,600 nuevos contagios de COVID se registran hoy Florida

No obstante, los parques temáticos ubicados en el condado de Orange, serán el nuevo objetivo de supervisión, debido a que ya no cuentan con un límite en su capacidad y se han estado incrementando los contagios de COVID-19 en la entidad. Hasta la fecha, las autoridades de este condado han inspeccionado un total de 3,620 comercios, de los cuales 450 no estaban cumpliendo con las normativas de seguridad ante la prevención de coronavirus en sus establecimientos.

“Los oficiales del condado Orange recientemente realizaron visitas sorpresa en los negocios a lo largo de la Goldenrod Road y la Curry Ford Road”, indició Jerry Demings, Alcalde del condado de Orange.

Demings, enfatizó en que seguirán realizando las respectivas visitas de seguimiento para chequear si todos los comercios dentro del condado de Orange, se encuentran aplicando las medidas de prevención ante el COVID-19, de lo cual no quedan exentos los parques temáticos ubicados dentro de esta entidad, los cuales cuentan con masiva asistencia, siendo un posible foco de propagación del mortal virus respiratorio que ha cobrado más de 16,300 vidas en Florida desde el pasado mes de marzo.

Condado Orange mantiene sus protocolos ante COVID a pesar de la Fase 3

Es importante destacar que el condado de Orange ha sido uno de los más afectados por el COVID-19, liderando las cifras de contagios en Florida Central, ubicándose este martes en 43,461 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos.

Víctor Berríos, nos amplia la información:

Asignan $30 millones en ayudas para residentes del condado Orange