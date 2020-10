Video e imágenes: Actual situación de Clínica 66 en Ciudad Juárez

(NOTICIAS YA).- El video de imágenes expuesto la mañana de ayer por médicos del Hospital General Regional No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Ciudad Juárez que supuestamente muestra fallecidos por COVID-19 sobre camillas, ha causado no solo revuelo en redes sociales, si no también preocupación por parte del personal y pacientes de esta clínica.

Después de que las imágenes se hicieran viral y que fueron publicadas por este medio con información de El Diario de Juárez, el IMSS dio a conocer a través de un comunicado que “es falsa la información que publicó el Diario en relación al manejo de cadáveres…ya que no corresponden ni a los protocolos, ni al escenario que se vive en este hospital”.

Con ello, varios empleados de esta clínica dan a conocer esta mañana a través de sus redes sociales que estas declaraciones no son ciertas y muestran los siguientes mensajes con fotografías y videos con respecto a lo que actualmente está sucediendo no solo en esta clínica si no en otras del IMSS donde ya no se están atendiendo a pacientes en general.

Por su parte, esta mañana la Secretaría de Salud del Estado aclaró en una conferencia de prensa virtual que solamente cuatro hospitales que son parte del gobierno no cuentan con más camas para recibir pacientes con COVID-19 sin mencionar nombres.

Asimismo dieron a conocer que dos de los hospitales con ocupación del 100% se encuentran en Ciudad Juárez:

Hospital ISSSTE Ciudad Juárez

Hospital General de Zona 35 Ciduad Juárez

Hospital ISSSTE en Delicias

Hospital General de Zona 6 de Nuevo Casas Grandes

El video de esta conferencia se puede ver a través de este enlace: