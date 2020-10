Obama critica la presidencia y el carácter de Trump en discurso

(NOTICIAS YA).- 21/Octubre/2020

El ex presidente de EE.UU., Barack Obama, realizó un discurso este miércoles en Philadelphia, durante el cual criticó directamente la presidencia y el carácter de Donald Trump durante sus 4 años de gobierno.

LEE: Michelle Obama: ‘Vota por Joe Biden como si tu vida dependiera de ello’

El evento fue el primer discurso público de Obama en apoyo a su ex vicepresidente, Joe Biden, y marca uno de sus ataques más directos hacia Trump tanto en sustancia como a nivel personal.

Obama cuestionó las políticas de impuestos de Trump y su manejo de la pandemia de coronavirus. Además, criticó la caída en ratings de los discursos y ayuntamientos del presidente, así como comentarios que hizo ante una audiencia en Erie, Pennsylvania el martes.

“Esto no es un reality show, es la realidad”

El ex presidente dijo que el gobierno de Trump no sólo ha cambiado la forma en la que otros países perciben a EE.UU., sino que también modificó la forma en la que los estadounidenses se sienten en cuanto a la política.

“Nunca pensé que Donald Trump aceptaría mi visión o continuaría mis políticas, pero sí esperaba por el bien del país, que podría mostrar algún interés en tomarse en serio el empleo”, dijo Obama.

“Pero esto no ha pasado. Él no ha mostrado interés alguno en hacer hacer el trabajo o ayudarle a alguien que no sea él y sus amigos”, dijo Obama, agregando críticas a la acción de Trump ante Covid-19.

LEE: Trump todavía cree que el coronavirus se “irá” por sí solo

Obama mencionó que Trump dijo recientemente que “no había mucho” que quisiera cambiar con respecto a la forma en la que EE.UU. respondió ante la pandemia que ha matado a más de 220,000 personas a nivel nacional.

“¿De verdad?”, dijo Obama. “¿No hay mucho? ¿Nada que puedas pensar que podría haber ayudado a algunas personas a mantener a sus seres queridos con vida?”, dijo Obama en el mitin de drive-in, ante partidarios en sus vehículos.

“Esto no es un reality show — es la realidad”, dijo Obama, dirigiéndose al manejo del gobierno de Trump. Estas críticas seguramente harán enojar al presidente, que ha seguido atacando a su predecesor aún 4 años después de asumir el cargo.

“Como todo lo demás que hereda, lo arruinó”

Obama dijo que Trump heredó una buena economía del trabajo que él hizo como presidente, pero que “justo como todo lo demás que hereda, lo arruinó”. Además hizo referencia a un reporte del lunes, que indica que Trump tiene una cuenta de banco china.

“¿Cómo es eso posible?”, dijo Obama. “¿Podrían imaginar si yo hubiera tenido una cuenta de banco secreta china cuando estaba en mi campaña de reelección? ¿Creen que Fox News hubieran estado un poco preocupados por eso? Me hubieran llamado Beijing Barry”.

El expresidente también dijo que tras trabajar con Biden, llegó a “admirar a Joe como un hombre que ha aprendido a tiempo cómo tratar a cada persona que conoce con dignidad y respeto”.

Obama dijo que Biden “nunca llamaría a los hombres y mujeres de nuestra milicia soquetes y perdedores”, haciendo referencia a un reporte de Trump publicado por The Atlantic.

En el discurso, también aseguró que Trump ha “envalentonado” a los racistas y criticó la forma en la que el presidente tuitea teorías de conspiración, mencionando indirectamente a QAnon.

LEE: Trump elogia a QAnon, una peligrosa teoría de conspiración