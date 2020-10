Para que la vacuna contra la influenza surta efecto, debes hacer esto

(NOTICIAS YA).- Dormir podría ser vital en la lucha contra la influenza y la COVID-19. Los profesionales médicos recomiendan que las personas se aseguren de vacunarse contra la influenza este año, en parte porque algunos síntomas de COVID-19 y de la gripe son similares.

Para que la vacuna contra la gripe sea eficaz, el especialista en sueño Matthew Walker dijo a Christiane Amanpour de CNN que practicar “una buena higiene del sueño” es importante.

No dormir lo suficiente en la semana antes de recibir la vacuna contra la gripe puede provocar la producción de menos del 50% de la respuesta normal de anticuerpos, una reacción que haría que la vacuna contra la gripe sea en gran medida ineficaz, le dijo Walker a Amanpour.

Walker citó un estudio de 2002 publicado por el Journal of the American Medical Association y uno de 2020, publicado en el International Journal of Behavioral Medicine, que respalda esos hallazgos. Esto sugiere que dormir bien en las noches antes de la vacunación podría ser fundamental para la eficacia de la vacuna.

“Tenemos que estudiar si existe la misma relación entre el sueño y la vacunación exitosa contra el COVID-19, porque si la hay, eso también podría cambiar las reglas del juego”, dijo.

La falta de sueño no solo reduce la efectividad de la vacuna contra la gripe. El cuerpo se restaura a nivel celular mientras duermes.

“Las personas que duermen menos de siete horas tienen tres veces más probabilidades de infectarse con el rinovirus o el resfriado común”, dijo Walker. “Sabemos que las personas que duermen cinco horas o menos por noche tienen un 70% más de probabilidades de contraer neumonía”.

Se supone que debemos dormir entre siete y diez horas cada noche, según la edad. Una variedad de condiciones de salud, que incluyen cambios de humor, paranoia, depresión, presión arterial alta, un sistema inmunológico debilitado, aumento de peso y disminución de la libido, se han relacionado con la falta de sueño. También está vinculado a un mayor riesgo de algunos cánceres, demencia, diabetes, accidente cerebrovascular y enfermedades cardiovasculares.

Dormir menos de la cantidad recomendada de forma regular podría incluso duplicar el riesgo de morir prematuramente, según un estudio de 10 mil 308 funcionarios públicos británicos. Las personas que redujeron su sueño de siete a cinco horas o menos por noche tenían casi el doble de probabilidades de morir por todas las causas, encontraron los investigadores, pero especialmente por enfermedades cardiovasculares.

Puede ser difícil dormir bien en este momento. Se ha informado de un aumento de personas que duermen mal debido a la pandemia: un estudio de la Kaiser Family Foundation encontró que el 36% de los estadounidenses informaron tener dificultades para dormir este verano debido al estrés.

La inestabilidad económica y la ansiedad por contraer el virus han contribuido significativamente a un aumento de la interrupción del sueño.

Sin embargo, una encuesta realizada por la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, sugirió lo contrario. Los resultados iniciales mostraron que el 42% de los participantes dijo que estaba durmiendo mejor, con un comportamiento de sueño-vigilia más en línea con sus relojes biológicos. Estos hallazgos se publicarán a finales de año.

*Con información de CNN

