Su hijo murió y ella pagó pasteles de otros cumpleañeros en su honor

(NOTICIAS YA).-Una panadería de Rhode Island repartió pasteles gratis todo el día para los cumpleañeros más pequeños, porque una mujer había pagado por todos ellos.

Algo extra dulce sucedió para algunos clientes en una pastelería de Coventry.

La mujer, que quiso permanecer en el anonimato, costeó todos los pasteles de los cumpleañeros de ese día en memoria de su hijo fallecido, informó el sitio web turnto10.

“Básicamente, vino una mujer y hablamos un poco. Dijo que perdió a su hijo hace un año y dijo que quería difundir la positividad comprando algo para un niño, como un pastel o un juguete, y por eso decidió, ya que está un cliente leal aquí, para comprar pasteles de cumpleaños “, dijo la gerente de la pastelería Borrelli, Liya Harrison.

“Fue muy emotivo. Me entristeció cuando lo dijo porque no sabía qué decir, pero cuando dijo que quería pagar y ayudar a otra familia, eso me hizo feliz”.

Harrison dijo que ese día se ordenaron tres pasteles: “Todos los que fueron destinatarios, su reacción fue similar: muy emocionados, empezaron a llorar, querían saber quién era pero no sabíamos su nombre”, contó.

“Ellos decían, ‘Oh, Dios mío. Qué lindo, ¿quién es ella?’ “Definitivamente fue una inspiración para mí y las otras chicas aquí”.

La mujer estaba llorando, así que solo entró, pagó los pasteles y se fue: “Ella realmente no explicó mucho solo que estaba con otros adultos o padres y que perdieron a sus hijos y juntos se les ocurrieron ideas para difundir la positividad”.

La empleada dijo que quería que, esta amable mujer, supiera que su acción desinteresada tuvo un impacto en ella y que le hizo “apreciar las cosas un poco más. “