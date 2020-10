8 muertes más y 284 nuevos casos de COVID-19 reporta co. Hidalgo

(NOTICIAS YA).- Ocho muertes más y 284 nuevos casos positivos relacionados con COVID-19 fueron reportados el lunes por funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo, dijo el jueves el Juez del Condado de Hidalgo Richard F. Cortez.

El resultado eleva el total de muertes a 1,914. Los casos positivos suman 34,799.

“El continuo aumento de estas cifras me llevó a enmendar mis órdenes de emergencia, que entraron en vigor hoy”, dijo el juez Cortez. “La Noche de Brujas puerta a puerta no se celebrará este año porque me siento obligado, tras hablar con los expertos en salud y los alcaldes locales, a proteger a nuestros niños de la exposición a este virus”. Mis condolencias a la familia y amigos de los que han muerto”.