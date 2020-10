Hackers rusos robaron datos electorales a gobiernos estatales de EE.UU.

(POLÍTICA YA). – Funcionarios de seguridad de Estados Unidos dijeron este jueves que piratas informáticos rusos atacaron las redes de decenas de gobiernos estatales y locales del país en los últimos días, logrando robar datos de al menos dos servidores.

EE.UU. DICE QUE RUSIA E IRÁN HAN INTERFERIDO EN LAS ELECCIONES

A diferencia de la denuncia del miércoles del director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, que resaltó el papel de Irán en los intentos de intervenir en las elecciones, funcionarios de inteligencia dijeron que están mucho más preocupados por Rusia, cuyo pirateo podría permitir a Moscú un acceso más amplio a la infraestructura electoral estadounidense.

La advertencia, lanzado menos de dos semanas antes de las elecciones, amplificó los temores sobre la posibilidad de que fuerzas extranjeras alteren la votación y socaven la confianza en los resultados, inmediatamente después del día final de las votaciones del 3 de noviembre.

Los funcionarios dijeron que el objetivo de las operaciones rusas estarían destinadas a ayudar al presidente Donald Trump, potencialmente al exacerbar las disputas en torno a los resultados, especialmente si la carrera está demasiado cerrada.

La alerta del FBI y la agencia de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional describe una avalancha de actividad reciente de grupos de piratería informática patrocinados por Rusia en los últimos días contra redes estatales y locales, algunas de las cuales se vieron comprometidas con éxito.

LOS PLANES DEL KREMLIN

Además, el descubrimiento de los ataques se produce cuando las agencias de inteligencia estadounidenses, infiltrándose en las propias redes rusas, reunieron detalles de lo que creen que son los planes del Kremlin para interferir en la carrera presidencial.

RUSIA, DE NUEVO, INTERFIERE EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE EE.UU.

Según dijeron funcionarios estadounidenses informados sobre la inteligencia al diario The New York Times, los funcionarios estadounidenses esperan que si no se pueden tener a la mano los resultados de la carrera presidencial la noche de las elecciones, los grupos rusos podrían usar su conocimiento de los sistemas informáticos locales para desfigurar sitios web, divulgar información no pública o tomar medidas similares que podrían sembrar el caos y las dudas sobre la integridad de los resultados.

El aviso no menciona a ninguna de las víctimas específicas que fueron atacadas.

“Sin embargo, el actor puede estar buscando acceso para obtener futuras opciones de interrupción, para influir en las políticas y acciones de EE.UU. o para deslegitimar a las entidades gubernamentales (estatales y locales)”, dijo el aviso.