Mató a su hermano gemelo mientras ‘jugaban’ apuntándose con armas

(NOTICIAS YA).-Hombre de Florida presuntamente le disparó a su hermano gemelo en la cara y lo mató justo después de que ‘bromeaban’ en el auto.

La policía dijo que los dos estaban hablando y bromeando estacionados en su casa, publió el sitio web de noticias Yahoo.

Thomas Parkinson-Freeman, de 23 años, ha sido acusado de homicidio involuntario, informó el Departamento de Policía de Gulfport de Florida.

Según el Departamento, Thomas y su hermano Mathias estaban sentados en un vehículo Nissan Pathfinder 1995 estacionado con un amigo en común fuera de su casa durante el incidente. Ellos “hablaron y bromearon” justo antes del tiroteo, dijo la policía, y no hubo “indicios de ningún tipo de conflicto.”

De acuerdo al informe policial, Mathias sacó una pistola oculta y apuntó a Thomas. Luego, Thomas supuestamente reaccionó sacando su propia pistola y le apuntó a su hermano. Acto seguido apretó el gatillo, dijo la policía, y Mathias resultó “mortalmente herido después de recibir un golpe en la cara cuando se disparó el arma”.

Thomas fue fichado en la cárcel del condado de Pinellas este lunes y acusado de homicidio, un delito grave de segundo grado.

Fue puesto en libertad ese mismo día con una fianza de 30.000 dólares, según los registros de la cárcel.

Las autoridades dijeron que Thomas llevaba puesto un cinturón de armas durante el momento del incidente: “Los detectives concluyeron que Thomas no estaba actuando en defensa propia cuando sacó y disparó su arma porque les dijo a los detectives que no tenía miedo y que no creía que Mathias tuviera intención de dispararle”, dijo la policía de Gulfport en una prensa.

