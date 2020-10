Policía vigilará colegios electorales tras denuncia de hombres armados

(NOTICIAS YA).- Tan solo un día después de la denuncia de que había hombres vestidos como guardias de seguridad, armados, frente a los colegios electorales del Condado Pinellas las autoridades han decidido intervenir.

5,558 nuevos contagios COVID-19 se reportan este jueves en Florida

Los electores que acudieron esta mañana para ejercer su derecho al sufragio, se encontraron patrullas de la Oficina del Alguacil del Condado Pinellas con una misión muy precisa: evitar que los votantes sean intimidados por estos individuos armados.

Se identificaron como guardias de seguridad, tenían pistolas. Esto ha causado preocupación entre las personas porque no sabían quienes era, pero seguro no eran agentes. No conocemos sus intenciones, pero de todas formas no vamos a permitir que nadie intimide a quienes van a votar”, afirmó el Alguacil del Condado Pinellas Bob Gualteri.