19 mujeres fueron operadas sin su consentimiento bajo custodia de ICE

(NOTICIAS YA).- Al menos 19 mujeres fueron sometidas a cirugías agresivas o innecesarias cuando se encontraban en un centro de detención para inmigrantes en Georgia, algunas de las cuales les impedirán tener hijos.

De acuerdo con un extenso reporte del Los Angeles Times, los hallazgos están plasmados en un informe realizado por nueve ginecólogos-obstetras certificados y dos expertos en enfermería, todos adscritos a centros médicos académicos y quienes revisaron más de 3 mil 200 páginas de documentos.

Semanas atrás, una enfermera del Centro de Detención del Condado de Irwin hizo una serie de revelaciones que resultaron en investigaciones a nivel federal respecto al cuidado de las mujeres inmigrantes en el recinto supervisado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las 19 víctimas eran pacientes del doctor Mahendra Amin, principal ginecólogo del centro de detención de Irwin.

El reporte indica que los registros revisados detallan y respaldan las acusaciones de las mujeres y muestran un patrón “alarmante” en el que el médico las sometió a cirugías ginecológicas innecesarias y, en la mayoría de los casos, sin su consentimiento.

“Tanto el Dr. Amin como (el lugar) se aprovecharon de la vulnerabilidad de las mujeres detenidas para presionarlas a aceptar cuidado médico agresivo, inapropiado y no consensuado”, indica el reporte.

El LA Times destaca que la mayoría de las víctimas son latinas y negras, provenientes de Latinoamérica, el Caribe y África. Las mujeres atendidas por Amin fueron sometidas a medidas de control natal sin su consentimiento así como a cirugías para quitar sus órganos reproductivos.

Una vocera de ICE declinó dar comentarios citando la investigación en curso, mientras que el abogado del médico acusado indicó que este tiene prohibido responder preguntas sobre pacientes específicos.

“El Dr. Amin niega fuertemente las acusaciones, muchas de las cuales ya han sido probadas como falsas. Hemos recolectado evidencia y hablado con varios testigos que confirman que el Dr. Amin siempre ha actuado de forma apropiada con pacientes, conseguido el consentimiento informado y usado traductores e intérpretes cuando ha sido necesario”, expuso Scott Grubman en un correo electrónico al Los Angeles Times.

“El Dr. Amin es un médico altamente respetado que ha dedicado su vida adulta a tratar a la población de alto riesgo y marginada en la Georgia rural. El Dr. Amin está cooperando completamente con investigadores y espera que la investigación limpie su nombre y reputación”, finalizó el representante legal.

Por su parte, la compañía privada que maneja el centro de detención de Irwin bajo contrato con ICE, LaSalle Corrections, indicó que no puede comentar al respecto pero que también está cooperando completamente con la investigación.

“Confiamos en que los hechos demostrarán la maliciosa intención de los otros de sacar adelante una agenda meramente política. Es bien sabido que LaSalle Corrections provee servicios médicos de alta calidad en ambientes seguros y humanos, y nuestra compañía fuertemente refuta cualquier acusación que diga lo contrario”, expresó el vocero Scott Sutterfield.

El reporte además revela que las víctimas eran referidas al Dr. Amin incluso cuando sus problemas no eran ginecológicos, como dolores en las costillas o una hernia en el ombligo. Después, las obligaba a someterse a procedimientos o cirugías que no eran médicamente necesarias o a las cuales no dieron su consentimiento.

Asimismo, si se rehusaban a ser operadas o protestaban de alguna manera, las mujeres sufrían consecuencias, incluyendo ser obligadas a evaluaciones psiquiátricas o no recibir sus registros médicos.

Por otro lado, los registros que los médicos sí lograron obtener estaban incompletos o eran incorrectos, y no reflejaban propiamente las cirugías realizadas por Amin. En algunos casos ni siquiera aparecían.

El reporte destaca que debido a los reportes incompletos y la opacidad por parte de las autoridades, muchas de las víctimas no saben con exactitud qué fue lo que les hicieron.

Cabe mencionar que a lo largo de miles de páginas de registros de las 19 víctimas, los médicos solo encontraron un consentimiento firmado, el cual estaba en inglés aunque pertenecía a una mujer que solo habla español. “Esto es inaceptable desde una perspectiva de ética médica”, considera el reporte.

De acuerdo con la propia Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, el centro de detención de Irwin viola de forma constante los estándares nacionales de detención y “directamente afecta la vida, salud, seguridad y/o bienestar de los detenidos”.

El reporte agrega que este centro en Georgia refiere a más de mil detenidos al año para que reciban atención médica externa, muchos más que otros centros de detención de esa envergadura, según datos del New York Times.

