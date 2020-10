Exhiben a profesor insultando a alumno con Asperger y su carrera termina

(NOTICIAS YA).-Universitarios compartieron en redes un video en el que se expone el maltrato de un profesor a su alumno con síndrome de Asperger.

El video le está dando la vuelta al mundo y las redes no perdonan.

Alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en México, compartieron evidencia en la que un profesor llama “pin$%@ burro” a uno de sus estudiantes durante la clase virtual, según informacion de Yahoo Noticias.

En el clip se puede ver al docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Cesar Augusto Leal Chapa, maltratando al estudiante que permanece tranquilo ante la situación.

“Eh, ca$#&n, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pin%@e burro. No te chifles, güey; yo no les dije nada de calculadora, les dije bien claro a mano y en la libreta, no se chiflen”, dijo.

Continuó: “La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia”.

Te dejamos el video:

AMIGOS POR FAVOR AYÚDENME A COMPARTIR ESTO PARA QUE SE HAGA ALGO AL RESPECTO. Es un ingeniero de FIME y no hace más que humillar y pendejear a todos los alumnos en especial a un ex alumno de mi mamá que tiene Asperger pero es súper inteligente y realmente es muy aplicado. pic.twitter.com/46krr39aee — lily 🎃 (@liliflorees10) October 16, 2020

“Si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual“, amenaza el profesor.

Después de que el video fuera compartido, el profesor fue destituido de su cargo y señaló que desconocía la condición de su alumno: “Con todo respeto han hecho mucho escándalo en mi manera de enseñanza, y todo este movimiento es una exageración, además yo desconocía de la condición de mi alumno, para mi viene siendo una novedad, ahora resulta que tengo que darle un ‘trato especial’ soy maestro, no niñera”, escribió en su cuenta de Facebook.