Trump admite que será difícil que los republicanos mantengan el Senado

(NOTICIAS YA).- 24/Octubre/2020

El presidente Donald Trump admitió en privado ante sus donadores que será “muy difícil” que los republicanos mantengan el control del Senado en las próximas elecciones; reportó el Washington Post este sábado.

“Creo que el Senado es difícil en realidad. El Senado es muy difícil”, dijo Trump en una recaudación de fondos el jueves en el Marriott de Nashville, según uno de los asistentes al evento.

“Hay un par de senadores con los que realmente no me puedo involucrar. Simplemente no lo puedo hacer. Pierdes tu alma si lo haces. No puedo apoyar a algunos de ellos. No quiero ayudar a algunos de ellos”.

Esta recaudación de fondos fue llevada a cabo antes del último debate presidencial entre Trump y Joe Biden. La fuente permaneció en condición de anonimato debido a que el evento era a puerta cerrada.

Trump dijo que cree que los republicanos “van a recuperar la Cámara”, algo con lo que estrategas y miembros de su partido no coinciden, incluyendo a expertos involucrados en campañas del Senado.

Según algunos estrategas, las oportunidades que tiene el partido Republicano para mantener control son minimizadas por la retórica no planeada y divisiva del presidente, así como sus bajos números en las encuestas de estados clave.

Ante la posibilidad de la derrota de Trump y la forma en la que el presidente ha lidiado con la pandemia de Coronavirus que ha matado a casi un cuarto de millón de estadounidenses, los republicanos poco a poco empiezan a distanciarse de él.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado. Si Biden gana la presidencia, los demócratas necesitan ganar 3 puestos para obtener el control.

Hasta el momento, ningún republicano ha predicho que ganarán puestos en las elecciones del 3 de noviembre. En lugar de eso, el partido se está preparando para una posible pelea interna de liderazgo en caso de que pierdan ante los demócratas.

