¿Qué debo hacer si vivo en esta frontera y doy positivo al COVID-19?

El Paso experimenta uno de los peores brotes de contagios de COVID-19 en el país y con ello autoridades locales implementan medidas cruciales para frenar la propagación de COVID-19.

En las últimas semanas, la cantidad de personas que estuvieron expuestas a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19 en un lapso de dos días se desplomó del 88 por ciento el 1 de octubre y al 30 por ciento el 24 de octubre, día en que los funcionarios de salud anunciaron un récord de 1,216 casos activos en la ciudad.

Porcentaje de paseños notificados dentro de las 48 horas posteriores a un posible contacto con alguien que dio positivo al COVID-19:

Expertos en el tema aseguran que la disminución se produce cuando más personas se apresuran a hacerse la prueba y aumenta la necesidad de rastreo de contactos.

“Como pueden ver, es una tormenta que se ha unido para crear este terrible tipo de propagación comunitaria o epidemia que tenemos”, dijo el Dr. Ogechika Alozie, experto en enfermedades infecciosas y director del Centro Médico Del Sol en El Paso.

Y agregó: “no podemos obtener los resultados de las pruebas de manera instantánea…no tenemos suficientes personas respondiendo al rastreo de contactos ni tampoco tenemos ese tipo de precisión sobre de dónde vienen exactamente los casos. Así que realmente estamos viviendo momentos difíciles en las próximas tres o cuatro semanas”.

El equipo de rastreadores de personas positivas al COVID-19 en esta ciudad se pone en contacto para dar un seguimiento con aquellas con las que han estado en contacto para notificarles y tratar de evitar que infecten a otros.

El número de casos nuevos se ha disparado a más de 13, 000 en las últimas tres semanas, creando una enorme carga de trabajo para los rastreadores de contactos en El Paso.

La segunda ola de COVID-19 en el Paso:

“Con esta cantidad de casos positivos por día, es una tarea difícil, por lo que estamos buscando expandir lo que podemos hacer”, dijo el jefe de bomberos de El Paso, Mario D’Agostino.

El Paso estableció la meta de tener 300 rastreadores de contactos y actualmente tiene 270, según D’Agostino.

También dijo que el ayuntamiento compró recientemente el antiguo centro de llamadas al 911 en 200 N. Kansas para usarlo en el rastreo de contactos.

El comisionado del condado de El Paso, David Stout, está preocupado por una posible falla en el proceso de rastreo de contactos.

Vio el problema de primera mano cuando su propio asistente dio positivo.

“Han pasado al menos tres semanas desde que dio positivo en la prueba y nunca recibió una llamada del departamento de salud para entrevistarlo sobre dónde y con quién había estado en contacto”, aseguró Stout.

También habló con un grupo de sobrevivientes de COVID-19 en Facebook y escuchó de unas dos docenas de personas más que no fueron contactadas de manera oportuna o en absoluto.

Durante la conferencia de prensa del 15 de octubre en la que el alcalde Dee Margo anunció nuevas restricciones a las empresas, la directora del Departamento de Salud de la ciudad, Angela Mora, dijo que los rastreadores de contactos estaban trabajando los siete días de la semana.

“Ahora son probablemente de 18 a 20 horas al día. Trabajamos todos en horario extendido”, agregó Mora.

Asimismo que si alguien no recibe una llamada de un rastreador de contactos dentro de las 24 horas posteriores a la prueba positiva, “podría ser una indicación de que no obtuvimos los resultados de laboratorio de la persona”. Autoridades de la Ciudad de El Paso han comenzado a enviar rastreadores de contactos a los hogares de las personas cuando no contestan el teléfono.

“Si las personas no responden sus teléfonos y no podemos hablar con ellos y brindarles la orientación necesaria para protegerse a sí mismos ya los demás, entonces lo que estamos haciendo es emitir órdenes de salud que se entregan personalmente”, dijo Mora.

Aquellos que no cumplan con las órdenes de quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante 10 a 14 días enfrentarán multas de hasta 500 dólares.

Si usted no recibe una llamada por parte de autoridades de salud de El Paso, deberá hablar al número 915-212-6520 para dar a conocer su estado de salud y con ello recibir recomendaciones de expertos.

Con inofrmación de Robert Moore/El Paso Matters

