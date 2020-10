Reconocimiento a trabajadores con capacidades diferentes en San Diego

(NOTICIAS YA).-En celebración del Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo para Personas con Discapacidades, The Arc of San Diego reconoció al Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego (MTS) por su firme compromiso de emplear a personas con discapacidades. Como parte del evento, MTS honró a las personas con discapacidades y sus entrenadores laborales que forman parte de las cuadrillas de autobuses en Downtown y Kearny Mesa. Durante 15 años, MTS se ha asociado con The Arc of San Diego para proporcionar trabajos a personas con discapacidades para los servicios de detalles de autobuses.

Durante la crisis de COVID-19, 12 clientes y cuatro asesores laborales de The Arc of San Diego han estado trabajando para garantizar que cientos de autobuses MTS estén desinfectados y sean seguros para los pasajeros y operadores. Los empleados de Arc son responsables de garantizar la limpieza del interior de todos los autobuses de MTS al detallar todas las superficies, desde el techo hasta el piso.

Celebrado cada octubre, el Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo para Personas con Discapacidades (NDEAM, por sus siglas en inglés) es una campaña nacional que crea conciencia sobre los problemas de empleo para personas con discapacidades y celebra las muchas y variadas contribuciones de los trabajadores estadounidenses con discapacidades.