VIDEO: Lo detienen por multa de tránsito; ICE lo engaña para deportarlo

(NOTICIAS YA).- El lunes 19 de octubre quedará grabado en la mente de Víctor Cordón para el resto de su vida.

Este hombre hispano, quien reside en los Estados Unidos desde hace más de 30 años en calidad de asilado político, fue arrestado por una multa de tránsito y puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cuando su familia estaba a punto de pagar la fianza por las multas, hora y media después del arresto, la Policía del Condado de Nye llamó presuntamente a la policía migratoria.

Al llegar, los agentes obligaron a Víctor a firmar su deportación voluntaria sin que él tuviese conocimiento del contenido del documento, aseguró.

“Me dijo que él era de Inmigración, que tenía que llenar otra vez los papeles porque no iba a venir aquí ni iba a ver un juez, sino que me iban a sacar”, relató Cordón.

Su abogada, Hardeep “Dee” Sull, explicó que su cliente fue obligado a firmar documentos que indicaban que era deportable y que voluntariamente estaba aceptando su deportación.

“ICE es conocida por no actuar siempre de acuerdo a la ley, por lo que sí pueden conseguir que firmen tu deportación voluntaria. Eso facilita su trabajo, ellos están aquí por los números. Les da completamente igual tu arraigo en el país, tampoco les importan las familias de los inmigrantes. Sencillamente, no les importa nada”, lamentó la representante legal.

“No tengo ninguna duda, bajo mi criterio, de que fue arrestado por su perfil racial… y eso es brutalidad policial”, añadió.

La familia y su abogada denuncian un trato negligente y abusivo por parte de las autoridades del Condado Nye desde el momento del arresto.

“Al principio me trataron bien, pero ya después que me quitaron los cargos del ticket, empezó el problema: ya no me dejaron ir al baño, ya no me dejaron bañarme, me tiraban la comida al suelo”, relata la víctima.

La pesadilla afortunadamente duró poco. Al día siguiente del arresto, su familia acudió a Noticias Univision Nevada, y gracias a los contactos en Make the Road y las oficinas de las senadoras Rosen y Cortez Masto, Víctor fue informado de que sería puesto en libertad.

*Nota de Fernando Rentería