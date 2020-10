Tatiana comparte cómo comenzó su oscura historia de violencia doméstica

(NOTICIAS YA).-“La Reina de los Niños” pasó por una oscura historia de violencia doméstica que inició, sin que ella lo supiera, desde que tenía 16 años, cuando conoció a su abusador y futuro esposo Andrés Puentes.

En una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Tatiana compartió el infierno que vivió al lado de quien por medio de manipulaciones se convirtió en su primer esposo en 1990, cuando ella apenas tenía 21 años y el 34.

Sin embargo, fue desde que ella tenía 16 años cuando conoció a Puentes, en ese entonces él la contrató para dar un espectáculo en su centro nocturno. Años después, Tatiana se enteró que desde ese día él planeó hacerla su esposa y poco a poco fue colándose al círculo social de su madre.

Puentes comenzó a ganarse a la madre de Tatiana y se integró a su círculo de amistades para estar cerca de la cantante en espera de que ella fuera mayor de edad.

Cuando Tatiana cumplió 18 años, Puentes comenzó a ser encantador y caballeroso con ella en su intento por conquistarla. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar con su noviazgo las cosas empezaron a cambiar y sus actitudes violentas quedaron al descubierto.

En la sorprendente entrevista, la cantante más querida por los niños relató cómo la empezó a invadir el miedo a lado de Puentes, pero para ese punto estaba enganchada tras las constantes manipulaciones y codependencia.

Ante los medios, el matrimonio se mantuvo discreto…Tatiana continuaba con su carrera.

Pero las cosas cambiaron en 2001 cuando los titulares de espectáculos se vieron acaparados por la dramática huida de Tatiana del hogar que compartía con su entonces esposo y abusador.

Tatiana tenía apenas siete días de haber dado a luz a su segundo hijo en mayo de ese año, pero la desesperación la llevó a huir sin importar que atrás dejará todas sus pertenencias, incluso premios por su carrera.

La cantante tomó a su recién nacido y a su primera hija, era lo único que en realidad le importaba, para dejar atrás la mansión que compartía con Puentes.

Pero sin importar los motivos que tuvo para huir, los medios de espectáculos fueron crueles, la juzgaron e incluso se burlaron de la situación.

“Los medios nunca se detuvieron a pensar en por qué me escapé de mi propia casa. Me duele acordarme cómo me juzgaban y se burlaban de un momento horrible, ahí estaba el ‘Gordo’ de Molina disfrazado imitando cómo me escapé”, recordó con la voz entrecortada.

Algunos tuvieron el atrevimiento de burlarse de ella por brincar una barda de 1 metro, sin tomar en cuenta que ella mide 1.50 y que ese día llevaba a su bebé en brazos y a su hija mayor, además de que recién le habían quitado las puntadas de la cesárea.

Tras acaparar los titulares, Tatiana tuvo que lidiar con la opinión pública, que estuvo lejos de apoyarla, y con el daño que le dejó su relación con Puentes, tras años de constantes abusos físicos, psicológicos y económicos, además de que la alejó de su familia y amigos.

Ahora, una Tatiana valiente y empoderada abrió su corazón para compartir su historia y alertar a otras mujeres sobre cómo empieza la manipulación de un agresor desde las primeras interacciones.

Aunque, increíblemente, hay medios de comunicación que siguen romantizando el matrimonio de la cantante, como si lo que vivió a lado de Puentes realmente hubiera sido una historia de amor.